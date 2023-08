Pokémon GO enthüllt Community Day im August mit Froxy und starken Boni

In Pokémon GO erwartet euch zum Community Day im August das Wasser-Pokémon Froxy. Wann das Event läuft und welche starken Boni es euch bringt, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Event geht es? Jeden Monat findet ihr Pokémon GO ein sogenannter Community Day statt, bei dem ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt wird. Es lässt sich dann nahezu überall im Spiel finden. Und auch seine Shiny-Chancen sind dabei deutlich erhöht. Hinzu kommen verschiedene Boni.

Nun haben die Entwickler die Inhalte des Community Days im August bekannt gegeben, bei dem ihr auf das Starter-Pokémon Froxy aus der 6. Spiele-Generation treffen könnt.

Wann läuft das Event? Der Community Day mit Froxy läuft am 13. August 2023 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Im Anschluss daran wird es dann wieder besondere Level-4-Raids mit Amphizel geben.

Alle Boni zum Community Day mit Froxy

Diese Boni gibt es: Während des Events könnt ihr nicht nur auf jede Menge Froxy treffen, sondern auch von einigen Boni profitieren. Folgende erwarten euch am Event-Tag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr:

3x Sternenstaub beim Fangen

doppelte Bonbons beim Fangen

doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen (ab Trainer-Level 31)

Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden

Überraschungen aus Schnappschüssen

Event-Feldforschungen mit Froxy

Event-Sticker mit Froxy aus PokéStops und Geschenken

Darüber hinaus stehen euch folgende Boni an diesem Tag sogar bis 22:00 Uhr zur Verfügung:

Exklusive Event-Lade-Attacke Aquahaubitze , wenn ihr Amphizel zu Quajutsu weiterentwickelt 80 Schaden im Trainerkampf 90 Schaden in Raids und Arena-Kämpfen

, wenn ihr Amphizel zu Quajutsu weiterentwickelt Quajutsu kann ab diesem Tag die neue Sofort-Attacke Wasser-Shuriken erlernen 6 Schaden im Trainerkampf 10 Schaden in Raids und Arena-Kämpfen

zusätzlicher Spezialtausch (insgesamt bis zu 3 am Tag)

50% weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Bonus-Raids der Stufe 4 mit Amphizel (ab 17:00 Uhr) können nur vor Ort gespielt werden bringen nach dem Sieg weitere 30 Minuten rund um die Arena Froxy-Spawns



Gibt es Shiny-Froxy? Ja, erstmals habt ihr zum Community Day die Möglichkeit einem schillernden Froxy zu begegnen und es entsprechend weiterzuentwickeln. Ihr erkennt es an einem hellblauen Körper.

Froxy, Amphizel und Quajutsu normal (oben) und als Shinys (unten)

Gibt es auch Inhalte im Ingame-Shop? Ja, im Ingame-Shop können folgende Community Day-Inhalte erworben werden:

Spezialforschung Blubberblasen zu Froxy für etwa 1,00 Euro

zu Froxy für etwa 1,00 Euro Event-Sticker mit Froxy

Community Day-Box

Welche Boni lohnen sich besonders?

Sternenstaub-Bonus: Eines der Highlights des Events ist der Sternenstaub-Bonus. Während des Community Days könnt ihr euch nämlich beim Fangen von Pokémon den dreifachen Sternenstaub sichern.

Dieser wird von zahlreichen Trainern in den sozialen Netzwerken ordentlich gefeiert. So schreibt der Reddit-User Atzen_keikaku (via reddit.com): Es wird ein guter Monat für Sternenstaub und wir werden ihn brauchen.

Für alle, die ihren Sternenstaub-Vorrat aufbessern wollen, ist es somit eine der besten Gelegenheiten. Kombiniert den Bonus am besten mit zusätzlichen Sternenstücken, die euch weiteren Sternenstaub bringen.

Neue Attacken: Besonders interessant könnte außerdem die exklusive Lade-Attacke Aquahaubitze sein, die Quajutsu endlich erlernen kann. Bislang konnte sich das Monster gegenüber anderen Angreifern in Raids und der GO Kampfliga nicht durchsetzen.

Das kann sich mit der neuen Lade-Attacke nun aber ändern. Damit kann es nämlich besonders in Raids ordentlich punkten und sich einen Platz unter den besten Wasser-Angreifern sichern. Aus diesem Grund solltet ihr euch diese Attacke nicht entgehen lassen.

Neues Shiny: Und auch die Einführung von Shiny-Froxy sorgt für Vorfreude bei vielen Trainern. Insbesondere Shiny-Jäger kommen an diesem Tag auf ihre Kosten. So schreibt thebeatbruh auf Reddit: Ich bin so aufgeregt wegen Shiny-Quajutsu.

Wie gefallen euch die Inhalte des Community Days im August? Welchen Bonus wollt ihr auf jeden Fall nutzen? Und auf welches Monster hofft ihr im September? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir zeigen euch alle Events im August und welche sich besonders lohnen.