Pokémon GO entfernt plötzlich beliebte Route – Trainer vermuten: Da sind Trolle am Werk

In Pokémon GO verliert ein Trainer plötzlich eine Route, die augenscheinlich sehr beliebt war. Trainer rätseln: Was ist da los?

Was sind Routen? In Pokémon GO gibt es seit einigen Monaten das Routen-Feature. Hier können Trainer bestimmte Routen, quasi Spazierwege, anlegen, die man ablaufen kann.

Die sollen einem Spawns und beispielsweise auch die begehrten Zygarde-Zellen bringen. Doch das Anlegen geht nicht so einfach: Es gibt einen Freigabe-Prozess. Will man eine Route anlegen, kommt die erstmal ins Review bei Niantic, bevor sie aktiviert wird.

Doch nur, weil eine Route einmal freigegeben wurde, heißt das offenbar nicht, dass sie nun mit absoluter Sicherheit im Spiel bleibt. Das zeigt ein Trainer, dessen beliebte Route nun offenbar zurückgewiesen wurde, obwohl viele sie nutzten.

Route mit über 90.000 Trips plötzlich weg

Was ist das Problem? Im Subreddit TheSilphRoad zu Pokémon GO meldete sich User Artistic_Barracuda mit einem Screenshot aus Sydney. Seine Route “Muesum of Contemporary Art to Sydney Opera House” verband zwei beliebte Orte in der Stadt und hat offenbar bereits 91.776 Trips, also Nutzungen von Spielern, verzeichnet (via reddit).

Doch nun wurde die Route offenbar entfernt. Warum, kann sich der Trainer nicht erklären, und auch eine offizielle Begründung gab es offenbar noch nicht.

Doch Mitspieler in dem Subreddit erzählen von ähnlichen Problemen, die offenbar zustande kamen, weil Spieler fälschliche Meldungen von Routen abgeben.

So berichtet User Faladyne (via reddit), dass einzelne Trainer offenbar die Report-Funktion nutzen, um Routen wieder zu entfernen. Seine Vermutung: Vermutlich hat jemand die Route gemeldet, weil er keine Zygarde-Zelle bekommen hat und deswegen genervt war.

Ein solches Beispiel kenne er aus seiner Community: Wo ich bin, sorgt immer wieder jemand dafür, dass Routen gelöscht werden.

Das habe sogar dafür geführt, dass er und andere Spieler, die gern Routen erstellen, in der Hinsicht zögerlich geworden sind. Und auch andere Spieler stimmen ein:

Ich hatte hier einen Spieler, der 3 Routen von mir gemeldet und selbst wieder eingereicht hat und behauptete, das seien ‘private Locations’. Diese Route war die erste in der Gegend und sehr beleibt, so User JULTAR (via reddit).

Wenn es sich nur um eine Person in der Community handelt, verstehe ich nicht, wie eine einzige schlechte Bewertung ausreicht, um alle anderen erfolgreichen Community-Trips umzuwerfen, merkt ein User an (via reddit): Ich wünschte, das wäre bei Niantic besser geregelt.

Vermutlich hat jemand deine Route gemeldet. Vielleicht jemand, der sauer auf dich ist, weil du eine Arena erobert hast oder sowas Dummes (via reddit)

Ob Trolle, die anderen Spielern die Spiel-Erfahrung vermiesen wollen, hier tatsächlich der Grund sind, ist derzeit offen. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden, sollten offizielle Informationen dazu bekannt werden.

Insgesamt sorgte das Review-System der Routen zuletzt aber schon für Fragezeichen in der Community, da es teilweise zu seltsamen Entscheidungen hinsichtlich Routen kam.

Wie verhält sich das bei euch? Konntet ihr bereits solche Probleme mit Routen feststellen? Erzählt es uns in den Kommentaren!