In Pokémon GO lassen die Zygarde-Zellen die Trainer verzweifeln. Nun zeigt ein Spieler, wie er die 50%-Form in nur 17 Tagen erreicht hat und erklärt, wie ihm das gelungen ist. Wir von MeinMMO haben seine Tipps für euch zusammengefasst und zeigen die Reaktionen der Community.

Um welche Zellen geht es? In Pokémon GO gibt es seit Ende Juli ein neues Routen-Feature, bei dem ihr auf sogenannte Zygarde-Zellen treffen könnt. Doch viele Trainer haben damit auch über 6 Wochen nach dem Release noch große Probleme.

Während einige noch gar keine Routen haben, verzweifeln andere an den Zygarde-Zellen, weil sie einfach nicht auftauchen. Ein Reddit-User hat nun einen ersten Meilenstein geschafft und sich die 50%-Form von Zygarde binnen 17 Tagen sichern können. Wie er das gemacht hat, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Trainer erklärt, wie er 50 Zygarde-Zellen gefunden hat

Was hat der Spieler erreicht? Wie die meisten anderen Trainer, hat sich auch der Reddit-User EmreSwiss1987 auf die Suche nach den Zygarde-Zellen begeben. Und das mit vollem Erfolg, wie er in seinem Beitrag berichtet.

So konnte er aufgrund von fehlenden Routen erst später mit der Suche nach den besonderen Zellen beginnen, hat aber nach kurzer Zeit bereits einen ersten Meilenstein erreicht. Demnach konnte er sich binnen 17 Tagen genügend Zygarde-Zellen sichern, um das legendäre Pokémon in seine 50%-Form zu verwandeln. Mit seinen Erfahrungen will er nun anderen Trainern helfen.

Dazu schreibt er (via reddit.com):

Ich wollte meine Erfahrung teilen, wie ich 50 Zygarde-Zellen in kürzester Zeit bekommen habe, d.h. in 17 Tagen, jeden Tag 3 Zellen. Ich war nicht in der Lage, direkt nach dem Release von Zygarde Routen zu spielen, aber als ich in der Lage war, Routen zu bekommen, ging es ziemlich schnell. Ich weiß, dass wahrscheinlich die meisten Informationen bereits bekannt sind, aber hier ist meine Erfahrung, vielleicht ist sie für einige hilfreich.

Wie hat er das geschafft? Laut EmreSwiss1987 ist er 17 Tage lang täglich mehrere Routen gelaufen, bis er jeweils 3 Zellen gefunden hatte. Im weiteren Verlauf des Beitrags fasst er seine Erfahrungen rund um die Zygarde-Zellen zusammen, um anderen Spielern damit zu helfen (via reddit.com):

Pro Tag konnte er maximal 3 Zellen sammeln, danach tauchten keine mehr auf.

Auf den meisten Routen konnte er sich jeweils nur eine Zelle sichern, auf einer sogar 2.

Eine Route zählt als dieselbe Strecke, auch wenn man sie an einem Tag in die entgegengesetzte Richtung oder ein zweites Mal läuft. Sie bringt somit dann keine weiteren Zellen.

Die Mehrheit seiner Zellen sind erst in den letzten 100 Metern aufgetaucht.

80 % der Zellen konnte er erst durch einen Neustart des Spiels sehen.

Nicht jede Route lässt täglich Zellen spawnen.

Außerdem hat er festgestellt, dass die Genehmigung seiner eingereichten Routen in Gebieten, bei denen es schon Routen gab, länger gedauert hat, als in Gebieten ohne Routen.

Wie reagiert die Community auf die Hinweise zu den Zellen?

Frust bei anderen Trainern: Obwohl auch andere Trainer diese Hinweise bereits gegeben haben und damit Erfolg hatten, herrscht in der Community vor allem eins: Frust. Viele versuchen schon seit Wochen die Zygarde-Zellen zu finden und laufen regelmäßig Routen ab, doch ohne Erfolg. Auch mit den Tipps, will es ihnen einfach nicht gelingen.

Es scheint, als sei das Spiel hier an vielen Stellen noch verbuggt, denn auch generelle Probleme mit den Routen werden immer wieder angesprochen. Dennoch sind die Spieler über sämtliche Tipps dankbar. So schreiben sie in den Kommentaren folgendes (via reddit.com):

jairoggs: Ich habe Probleme, Zellen zu bekommen… Ich probiere die gleiche Route jeden Tag. In den fünf Malen, die ich sie absolviert habe, bekam ich nur eines dieser Male eine Zelle… Ich versuchte sogar, die App zu schließen und vor dem Ende zu pausieren und dann in Richtung Ende der Route zu gehen…

medellia44: Schade, dass das letzte Update die Routenfunktion für mich komplett zerstört hat. Das Spiel friert komplett ein, wenn ich auch nur versuche, diesen Tab zu öffnen.

OutRagousGameR: Mir war nicht klar, dass manche Routen keine Zellen abwerfen. Ich dachte, wenn eine Route eine Zelle gibt, würde sie das immer tun. Das war frustrierend, als die Routen, von denen ich Zellen bekam, sie mir nicht mehr gaben. Ich denke, ich werde ein paar Routen ausprobieren, bevor ich aufgebe.

Odd-Substance9040: Ich persönlich habe insgesamt 23 Routen absolviert, zwei verschiedene Strecken, ich habe den Trick mit dem Neustart gemacht, den Trick mit dem Anhalten und Beenden der Route und dem Zurückgehen und trotzdem sind bei mir null Z-Zellen aufgetaucht. Meine Partnerin hat all diese Routen mit mir auf ihrem Handy gemacht und genau die gleichen Ergebnisse. Für einige von uns ist die Routenfunktion mehr als fehlerhaft

Weitere Tipps: Ein Teil der Spieler gibt aber in den Kommentaren auch weitere Hinweise zu den Zellen. So empfiehlt Birphon, dass man vor dem Start der Route erst alle Pokémon in der Umgebung fangen soll, dann die Route aktiviert und auch auf der Route alle Monster fangen soll.

Demnach können maximal 3 sogenannte Routen-Spawns auftauchen, die ihr an dem entsprechenden Symbol oberhalb des Monsters erkennt. Konntet ihr 3 dieser Pokémon fangen, dann soll es auf dieser Strecke keine Zelle geben.

Andere Trainer berichten außerdem, dass sie sich pro Tag mehr als 3 Zellen sichern konnten. Das könnte also motivieren, doch noch ein paar Routen mehr zu absolvieren. Ein großes Fragezeichen ist allerdings immer noch, ob es auf Rund-Routen, also bei denen der Start und das Ende gleich ist, überhaupt Zellen zu finden gibt.

Erfahrungen zur Beantragung der Routen: Auch im Bezug auf die Beantragung der Routen teilen andere Trainer ihre Erfahrungen in den Kommentaren. So ist auch ihnen aufgefallen, dass es Routen gibt, die sofort im Spiel erscheinen, während man auf andere wochenlang warten muss.

Aus diesem Grund könnten sich einzelne Trainer vorstellen, dass es nicht mit der Menge an Routen zusammenhängt, sondern mit deren Lage. So kann man folgendes in den Kommentaren lesen (via reddit.com):

SnackOnMe: Ich habe eine ähnliche Erfahrung während meines Urlaubs in einer recht abgelegenen Bergregion gemacht, es gab 0 Routen und nur zwei Arenen in der Nähe. Ich habe 3 Routen erstellt und alle waren sofort nach der Erstellung verfügbar. (Ich konnte im Grunde den Weg in eine Richtung gehen, die Route absenden und meiner eigenen Route zurückfolgen)

stevewmn: Ich habe 2 Sofort-Genehmigungen in einer Stadt erhalten, in der es Routen gibt, die aber etwas weiter entfernt sind. Ich würde schätzen, es ist etwa eine Meile Luftlinie von der nächsten. So wie Niantic seine Karte analysiert, vermute ich, dass eine S2-Zelle im Spiel ist, keine Dorfgrenze. Vielleicht S2 Stufe 11? Reine Vermutung, basierend auf den Routen, die ich kenne.

Wie sind eure Erfahrungen mit den Zygarde-Zellen? Habt ihr euch auch schon die 50%-Form des legendären Monsters sichern können? Oder habt ihr auch mit Problemen im Spiel zu kämpfen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.