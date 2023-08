Zygarde in Pokémon GO macht Trainer verrückt: „Sehe nicht, dass ich je eins entwickle“

Seit einem Monat gibt es Zygarde in Pokémon GO. Doch das Monster bereitet Trainern Kopfzerbrechen, denn noch immer sind die nötigen Zellen für das Pokémon schwer zu finden.

Was ist das für ein Pokémon? Im Juli erschien die Spezialforschung Von A bis Zygarde in Pokémon GO. Schafft man die, erhält man das legendäre Pokémon Zygarde, das als Anführer eines Trios mit Yveltal und Xerneas fungiert.

Der Clou an dem Monster: Es hat drei unterschiedliche Formen. Doch um die zwei stärkeren Formen zu bekommen, müsst ihr Zygarde-Zellen finden. Dementsprechend gibt es:

Die 10-%-Form, die ihr direkt bekommt

Die 50-%-Form, für die ihr 50 Zygarde-Zellen benötigt

Und die Optimumform, die 200 Zygarde-Zellen von euch verlangt

Wie bekommt man die Zygarde-Zellen? Grundsätzlich bekommt man die Zellen, indem man Routen abläuft. Doch schon früh stellten Spieler fest, dass sich die Zellen nur sehr selten zeigen. Und nun, einen Monat nach Release, fragen sich Trainer immer noch, wie lang es wohl dauern wird, bis sie endlich genug Zellen beisammen haben.

Einen Monat nach Release: Sind Zygarde-Zellen zu selten?

Was sind die Probleme? Die Schwierigkeiten begannen bereits damit, dass Trainer teilweise nur sehr wenige Routen in der Umgebung fanden, um überhaupt mit dem Sammeln anzufangen. Doch hier könnte es so langsam Besserung geben, da immer mehr Trainer Routen einreichen dürfen. Dementsprechend bleibt zu hoffen, dass das Feature immer präsenter im Spiel wird.

Allerdings betonen immer noch einige Trainer, dass sie kaum Zellen bekommen – trotz vorhandener Routen. So spawnen die Zellen offenbar selten, und dann bei vielen Trainern auch nur sehr kurz, sodass sogar die Gefahr besteht, sie zu verpassen.

Ein Trainer im Subreddit zu Pokémon GO, r/TheSilphRoad, fragte andere Spieler, ob sie vorhaben, die 50 Zellen auszugeben oder lieber gleich auf 200 zu sparen. Die Antworten zeigen: Viele sind eher damit beschäftigt, überhaupt Zellen zu finden, bevor sie sich damit auseinandersetzen.

Wenn ich irgendwann 50 Zellen in 2028 habe, geb ich dir Bescheid, kommentiert einer sarkastisch (via reddit).

Oder wenn meine Enkel auf 250 kommen, können sie es deinen Enkeln erzählen, kommentiert ein anderer darauf (via reddit).

Nicht einmal das GO Fest hatte Routen, also plane ich nicht, viel Aufmerksamkeit auf Zygarde zu richten, meint ein anderer: Kaum Leute werden jemals die endgültige Form kriegen, dass es mir nichts ausmacht, im PvP beim wahrscheinlich einzigen Mal zu verlieren, wenn ich eins sehe (via reddit)

Ich mach Routen und krieg nie was am Ende (via reddit)

Ich hab eine Zelle. Ich sehe nicht, dass ich je eins entwickle (via reddit)

Einige beschreiben, bis heute keine Zelle gefunden zu haben. Zudem hoffen manche, dass es in Zukunft vielleicht leichter wird, Zellen für Zygarde zu bekommen und den Formwechsel so einfacher hinzukriegen.

Worauf sollte ich achten? Letztlich bleibt nur, möglichst viele Routen abzulaufen und zu hoffen, dass Zellen auftauchen. Trainer weisen darauf hin, vor allem gegen Ende einer Route genau aufzupassen, ob eine Zelle spawnt, damit man diese nicht verpasst.

Wie weit seid ihr in Sachen Zygarde-Zellen? Habt ihr Tipps dazu, wie ihr mehr Zellen gefunden habt? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten läuft aktuell noch ein Event in Pokémon GO, das ihr nur noch kurz ausnutzen könnt.