Pokémon GO: 7 starke Monster zum Event „Giftiger Sumpf“, die ihr euch bis morgen sichern solltet

In Pokémon GO läuft derzeit das Event Giftiger Sumpf , bei dem ihr auf das eine oder andere starke Monster treffen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche ihr euch nicht entgehen lassen solltet und wie ihr sie bekommt.

Um welches Event geht es? Passend zum Start des lokalen GO Fests in New York, ist in Pokémon GO auch das Event Giftiger Sumpf gestartet, was euch weltweit jede Menge Pokémon-Begegnungen und den einen oder anderen Bonus bringt.

Dabei könnt ihr auch auf 7 starke Monster treffen, die in euren Teams am besten nicht fehlen sollten. Doch ihr habt nicht mehr viel Zeit sie zu bekommen, denn das Event endet schon am 22. August. Welche Pokémon ihr euch bis dahin sichern solltet und wo ihr sie findet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Die Reihenfolge orientiert sich dabei an ihren Fundorten im Spiel.

Wann endet das Event? Das Event Giftiger Sumpf endet am Dienstag, den 22. August 2023, um 20:00 Uhr Ortszeit.

1. Milza

Milza

Darum lohnt es sich: Das Drachen-Pokémon aus der 5. Spiele-Generation besitzt mit Maxax eine richtig starke Weiterentwicklung. Maxax kann mit einem hohen Angriffswert überzeugen und gehört mit einem Moveset aus Drachenrute und Breitseite zu den besten Drachen-Angreifern in Pokémon GO.

Darüber hinaus kann es sich mit den Attacken Konter, Breitseite und Nachthieb den 27. Platz in der Meisterliga sichern. Da Milza zudem zu den Monstern gehört, die man für gewöhnlich nicht sonderlich oft in Pokémon GO finden kann, solltet ihr euch jetzt noch ein starkes Exemplar sichern.

Wo könnt ihr es zum Event finden? Während des Events spawnt Milza in der Wildnis.

Gibt es Shiny-Milza? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch einem schillernden Milza begegnen. Es hat einen graugrünen Körper sowie einen pinken Schal am Hals.

2. Balgoras

Balgoras

Darum lohnt es sich: Balgoras gibt es erst seit letztem Jahr im Spiel. Es besitzt mit Monargoras eine starke Weiterentwicklung für die Raids, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört. So überzeugt das Gesteins- und Drachen-Pokémon dort mit einem Moveset aus Steinwurf und Meteorstrahl.

Wo könnt ihr es zum Event finden? Balgoras spawnt bis zum Ende des Events in der Wildnis.

Gibt es Shiny-Balgoras? Seit kurzem gibt es Balgoras auch als Shiny zu fangen. Ihr erkennt es an einem blauen Körper.

3. Dratini

Dratini

Darum lohnt es sich: Auch das Drachen-Pokémon Dratini besitzt eine starke Weiterentwicklung: Dragoran. Das Monster aus der ersten Spiele-Generation sichert sich in der Meisterliga der GO-Kampfliga mit Feuerodem, Drachenklaue und Kraftkoloss den 4. Platz. Und auch in den Raids kann Dragoran als einer der besten Angreifer überzeugen.

Wo könnt ihr es zum Event finden? Haltet während des Events in der Wildnis nach Dratini Ausschau. Darüber hinaus könnt ihr es auch in der Event-Forschung Fange 3 Pokémon vom Typ Drache finden. Hier ist seine Begegnung aber Zufall. Alternativ können aus der Belohnung auch Knacklion oder eF-eM kommen.

Gibt es Shiny-Dratini? Ja, ihr könnt mit etwas Glück auch einem pinken schillernden Dratini begegnen.

4. Hisui-Baldorfish

Darum lohnt es sich: Die Hisui-Variante von Baldorfish gehört zu den Typen Unlicht und Gift. Es lässt sich zu Myriador weiterentwickeln, was mit soliden Angriffs-, Verteidigungs- und Ausdauerwerten punkten kann. Mit einem Moveset aus Gifthieb und Matschbombe sichert es sich einen Platz unter den Top-Angreifern des Typen Gift.

Wo könnt ihr es zum Event finden? Zum Event Giftiger Sumpf findet ihr Hisui-Baldorfish in den Raids der Stufe 1. Darüber hinaus versteckt es sich in der Belohnung der Befristeten Forschung zur Aufgabe Gewinne einen Stufe-3-Raid mit Pokémon bis 2.500 WP .

Gibt es Hisui-Baldorfish als Shiny? Nein, eine schillernde Form ist bislang noch nicht im Spiel.

5. Crypto-Hunduster

Hunduster

Darum lohnt es sich: Zu den besten Angreifern gehört auch Hundemon, die Weiterentwicklung von Hunduster. Es kann vor allem als Unlicht-Pokémon mit einem Moveset aus Standpauke und Schmarotzer überzeugen. Aber auch als Feuer-Angreifer kann es sich sehen lassen. In seiner Crypto-Form wird sein Angriffswert außerdem noch einmal verstärkt.

Es richtet im Kampf damit mehr Schaden an, hält allerdings nicht so lange durch. In der normalen Form kann es zudem mit entsprechender Mega-Energie temporär zu einem Mega-Pokémon entwickelt werden, dass nochmal etwas stärker ist. Ihr solltet die Chance also auf jeden Fall nutzen, um euch ein starkes Monster zu sichern und Bonbons zu sammeln.

Wo könnt ihr es zum Event finden? Crypto-Hunduster findet ihr zum Event in besonderen Crypto-Raids der Stufe 1.

Gibt es Shiny-Hunduster? Das normale Hunduster kann zwar grundsätzlich in seiner schillernden Form im Spiel gefangen werden, allerdings trefft ihr im Rahmen des Events nur auf seine Crypto-Variante. Diese besitzt derzeit noch keine Shiny-Form.

6. Crypto-Onix

Onix

Darum lohnt es sich: Auch Onix besitzt mit Stahlos eine starke Weiterentwicklung. Dabei punktet das Monster besonders mit seiner temporären Mega-Entwicklung als starker Stahl-Angreifer in den Raids. Aber auch in seiner Crypto-Variante ist es dort eine gute Wahl.

Darüber hinaus kann Crypto-Stahlos aber auch in der Hyperliga überzeugen. Dort sichert es sich mit einem Moveset aus Drachenrute, Psychobeißer und Knirscher den 14. Platz. Wer also noch auf der Suche nach einem entsprechenden Exemplar ist, sollte diese Chance nutzen.

Wo könnt ihr es zum Event finden? Auch Crypto-Onix wird bis zum Event-Ende in den Crypto-Raids spawnen. Ihr findet es dort in den Raids der Stufe 3.

Gibt es Shiny-Onix? Genau wie Hunduster besitzt auch Onix grundsätzlich bereits eine schillernde Form. In der Crypto-Variante wird diese jedoch nicht zu finden sein.

7. Miniras

Miniras

Darum lohnt es sich: Eines der selteneren Pokémon im Spiel ist Miniras, ein Drachen-Pokémon aus der 7. Spiele-Generation. Es lässt sich über Mediras zu Grandiras weiterentwickeln. Letzteres kann vor allem mit einem starken Verteidigungswert punkten. In der GO Kampfliga ist es mit Drachenrute, Nahkampf und Drachenklaue in allen drei Ligen eine solide Wahl.

Wo könnt ihr es zum Event finden? Miniras kann während des Events ausschließlich aus der Befristeten Forschung gefangen werden. Ihr erhaltet es als Belohnung, wenn ihr alle Aufgaben abgeschlossen und eingelöst habt.

Wie ihr Miniras außerhalb vom Event finden könnt, zeigen wir euch hier.

Gibt es Shiny-Miniras? Nein, eine schillernde Version des kleinen Drachens gibt es im Moment noch nicht im Spiel.

Wie gefallen euch die Spawns im aktuellen Event? Welches Monster wollt ihr euch auf jeden Fall noch sichern? Und auf welche Pokémon hofft ihr bei den kommenden Events? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

