Ab morgen gibt’s in Pokémon GO ein neues Shiny und mehr Drachen-Pokémon

Das Event „Giftiger Sumpf“ startet Samstag in Pokémon GO und bringt für ein paar Tage seine Boni ins Spiel. Wir zeigen euch das neue Shiny, die Bonbon- und Rocket-Boni sowie die Event-Pokémon.

Was ist das für ein Event? An diesem Wochenende läuft das GO Fest in New York City. Trainer vor Ort können dort einige Event-Specials genießen. Doch auch Spieler auf der ganzen Welt, die nicht nach New York City reisen, sollen etwas von dem Ereignis haben. Ein paar Inhalte werden global freigeschaltet.

In der Übersicht zeigen wir euch, was von Samstag bis Dienstag für euch verfügbar ist.

Event-Übersicht zu Giftiger Sumpf

Wie lange läuft das Event? Von Samstag (19. August) um 10:00 Uhr Ortszeit bis Dienstag (22. August) um 20:00 Uhr Ortszeit.

Welches neue Shiny gibt es? Zum ersten Mal könnt ihr Shiny Algitt in Pokémon GO finden und fangen. Es kann sich zu Tandrak weiterentwickeln.

Was sind die Boni? Während des Events sind drei Boni aktiv:

Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons

Ballons mit Team GO Rocket erscheinen häufiger

Für das Drehen von Arenen erhaltet ihr pro Tag einen zusätzlichen kostenlosen Raid-Pass

Dazu werdet ihr in Raids, in der Wildnis und als Belohnung von Feldforschungen auf verschiedene Gift- und Drachen-Pokémon treffen.

Wildnis Zubat*, Bluzuk*, Tentacha*, Dratini*, Gehweiher*, Schluppuck*, Pionskora*, Milza*, Algitt*, Balgoras*, eF-eM* Raids (Stufe 1) Sleima*, Alola-Sleima*, Hisui-Baldorfish, Hisui-Sniebel

Crypto: Zubat, Hunduster, Dusselgurr Raids (Stufe 3) Galar-Smogmog*, Shardrago*, Tortunator*

Crypto: Nidoran♀*, Onix, Sniebel* Feldforschungen Sleima*, Dratini*, Knacklion*, Algitt*, eF-eM*, Garstella Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen

Eine kostenlose Befristete Forschung bringt euch Aufgaben rund um Raidkämpfe. Löst ihr sie, werdet ihr mit Begegnungen von Gift- und Drachen-Pokémon belohnt. Zu den Belohnungen gehört auch Miniras.

Wie gefällt euch das kommende Event? Werdet ihr mitmachen und euch die Boni und Pokémon sichern oder genügen euch die Inhalte nicht? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Alle weiteren Events im August 2023 findet ihr bei uns in der Übersicht.