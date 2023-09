Nach 3 Jahren hat gerade einmal ein Viertel von euch das höchste Level in Pokémon GO erreicht

In Pokémon GO könnt ihr seit 3 Jahren Level 50 erspielen. Wir von MeinMMO wollten deshalb von euch wissen, ob ihr das Maximal-Level schon erreicht habt. Die Ergebnisse haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Um welches Level geht es? Ein Ziel vieler Spieler in Pokémon GO ist es, das Maximal-Level zu erreichen. Dieses lag bis Ende 2020 bei Level 40 und wurde dann auf Level 50 angehoben. Wir wollten deshalb von euch wissen, ob ihr es schon erreicht habt. Wie ihr abgestimmt habt, zeigen wir euch nachfolgend.

So viele von euch sind schon Level 50

So habt ihr abgestimmt: Über Level 50 und die Schwierigkeit der Aufgaben auf dem Weg dorthin, wird immer wieder in den sozialen Netzwerken diskutiert. Aus diesem Grund wollten wir in unserer Umfrage vom 20. September 2023 wissen: Habt ihr Level 50 in Pokémon GO schon erreicht?

Dabei haben bis heute (Stand 28. September 2023 um 12:15 Uhr) insgesamt 1.981 Leserinnen und Leser von MeinMMO wie folgt abgestimmt:

74 % (1.464 Stimmen) für Nein

26 % (517 Stimmen) für Ja

Das bedeutet, dass gerade einmal ein gutes Viertel der Teilnehmer Level 50 ist. Die Mehrheit befindet sich demnach also noch in einem der anderen Level.

Welche Gründe gibt es dafür? In den Kommentaren unter unserer Umfrage auf MeinMMO und in unserer Pokémon GO Facebook-Gruppe haben sich zahlreiche Trainer zu Wort gemeldet und verraten, in welchen Leveln sie sich aktuell befinden. Einige von ihnen gaben dabei an, dass sie es entspannt angehen lassen wollen und sich deshalb Zeit lassen.

Aber auch die Aufgaben zu Level 50 sind in den Kommentaren immer wieder ein Thema. Vor allem die Herausforderungen rund um die GO Kampfliga machen vielen Trainern dabei zu schaffen. Und auch die Quests zu Team GO Rocket sowie die Glückstausche halten die Spieler auf ihrem Weg zum Maximal-Level auf. So kann man unter anderem folgende Kommentare dazu finden:

AndyHer kommentierte auf MeinMMO: Ich bin Level 43. Werde weiter aufsteigen wollen. Als Einzelspieler ist spätestens bei 50 Glückstauschen und Platz 10 der GO-Kampfliga Schluss. Diese Kämpfe machen mir keinen Spaß. Die für Level 44 bzw. 45 mache ich noch.

Der User Ach Nee lässt es ruhig angehen, wie er auf MeinMMO berichtet: Level 44. Spiele seit Januar 2020 […]. Ich mache nix auf Krampf und nehme die Dinge, wie sie kommen. In meiner aktuellen Freundesliste sehe ich eine Person, die mit 167 Mio EP in Level 41 “festhängt” – es gibt also Leute, die noch entspannter spielen. “Sorgen” macht mir eigentlich nur um das Max-Level von 3 Pokemon.

Unser Leser D schreibt auf MeinMMO: Bin jetzt Level 46 und hab gerade mal die Hälfte von den EP für Level 50. Hab lange kaum Raids gemacht. Als Casual mag ich die GO Liga nicht und hab auch kein Interesse mich zu vernetzen. Man müsste auch noch mehr Grinden. Keine Lust. Es bringt ja auch nicht wirklich was. Mit Level 40 hat man ja dann spielerisch alles gesehen.

Stephan D. erklärt auf Facebook: Level 48 und hänge an den Gückstauschen…

Jessica M. hat Schwierigkeiten mit Team Rocket, wie sie auf Facebook verrät: Nö, weil ich die Rocket-Bosse nicht besiegt bekomme.

Bis Level 40 müsst ihr für den Level-Aufstieg nur jede Menge Erfahrungspunkte sammeln. Welche zusätzlichen Aufgaben ihr danach lösen müsst, seht ihr im nachfolgenden Beitrag:

Mehr zum Thema Pokémon GO: Übersicht für Level 41 bis 50 – EP und Aufgaben von Patrick Freese

Erste Trainer warten sehnsüchtig auf neue Level

Während ein Großteil der Spieler aber noch auf dem Weg zu Level 50 ist und sich mit den zahlreichen Aufgaben herumschlägt, können es die ersten Spieler kaum erwarten, dass das Maximal-Level erneut angehoben wird.

Einige von ihnen haben Level 50 bereits 2021 erreicht und sammeln dennoch bereits fleißig weiter EP. Dabei hoffen sie, dass das Maximal-Level bald auf Level 60 steigt. Aber auch Spieler, die das höchste Level momentan noch nicht erreicht haben, würden sich Nachschub wünschen. So schreiben sie in den Kommentaren in unserer Facebook-Gruppe auf unsere Frage:

Matthias G.: Ja bin ich und ich sammle fleißig weiter die [Erfahrungs-] Punkte.

Sebastian K.: Schon lange. Ich finde langsam könnte man mal das Level auf 60 anheben.

Ronny W.: Noch nicht, aber kurz davor. Es fehlen nur noch 2,5 Mio. EP. Bis Anfang Oktober sollte das machbar sein. Wäre cool, wenn es ab nächstem Jahr höhere Level geben würde.

Ob es tatsächlich bald neue Level in Pokémon GO geben wird, bleibt allerdings abzuwarten. Sollte es hierzu weitere Informationen geben, dann erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wozu ist das Level überhaupt wichtig? Das Trainer-Level ist grundsätzlich nur bis maximal Level 40 entscheidend, denn davon ist auch das Level eurer Monster abhängig. Umso höher ihr also selbst im Level seid, desto mehr könnt ihr eure Monster hochleveln. Das ist wiederum wichtig, wenn ihr euer Pokémon zum Kämpfen nutzen wollt.

Darüber hinaus könnt ihr ab Level 31 entsprechende XL-Bonbons sammeln, um eure Monster auf Level 50 zu bringen. Um euch solche Pokémon in eurer Sammlung zu sichern, müsst ihr also nicht erst Level 50 erreichen. Ab Level 41 profitiert ihr vor allem bei neuen Features, wie der Routen-Funktion, von einem hohen Level, da diese oftmals für diese Spieler zuerst ausgerollt werden.

Gehört ihr auch zu den Trainern, die Level 50 bereits erreicht haben? Wünscht ihr euch weitere Level? Oder geht ihr das eher entspannt an? Schreibt es uns gern in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

