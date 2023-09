Pokémon GO: 3 Jahre nach dem Erhöhen des Maximal-Levels – Seid ihr schon Level 50?

In Pokémon GO gibt es seit knapp 3 Jahren ein neues Maximal-Level. Wir von MeinMMO wollen deshalb von euch wissen, ob ihr Level 50 schon erreicht habt.

Um welches Level geht es? In Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit, in eurem Trainer-Level zu steigen. Das ist besonders am Anfang wichtig, denn je höher euer eigenes Level ist, umso weiter könnt ihr auch eure Pokémon hochleveln und damit ihre WP steigern. Diese sollte nämlich im Kampf möglichst hoch sein.

In den ersten Jahren des Mobile Games gab es lediglich 40 Level, die ihr allein durch das Sammeln von Erfahrungspunkten erreichen konntet. Ende 2020 wurde das Maximal-Level dann schließlich auf 50 angehoben. Dennoch haben viele Spieler nach wie vor Schwierigkeiten, es zu erreichen. Wir wollen deshalb in der nachfolgenden Umfrage von euch wissen, ob ihr schon Level 50 seid.

Level 50 bereitet Trainern Probleme – Habt ihr es schon erreicht?

Welche Hürden gibt es? Auch wenn das Maximal-Level gerade einmal um 10 Level gestiegen ist und seitdem auch schon fast 3 Jahre vergangen sind, hängen viele Trainer noch immer in anderen Leveln fest. Das liegt vor allem an den zusätzlichen Aufgaben, die für die Level-Aufstiege ab Level 40 von den Spielern absolviert werden müssen. Diese haben es nämlich in sich.

So müsst ihr nicht nur jede Menge EP sammeln, sondern euer Können unter anderem in Kämpfen gegen Team GO Rocket oder der GO Kampfliga beweisen. Aber auch umfangreiche Aufgaben zum Fangen von Monstern, dem Lösen von Feldforschungen oder dem Verdienen von Medaillen sind dabei. Besonders Trainer, die nicht so gern PvP spielen, haben bei den Quests jedoch ihre Probleme und kritisieren diese.

Seid ihr schon Level 50? Trotz der Probleme mit den Aufgaben, haben es dennoch schon einige Spieler geschafft, das Maximal-Level zu erreichen. So auch der Trainer FleeceKing, der es im Januar 2021 als erster Spieler schaffte.

Doch wie sieht es bei euch aus? Habt ihr das Maximal-Level bereits erreicht? Lasst es uns in der nachfolgenden Umfrage wissen.

Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr das Maximal-Level erreicht habt? Und bei welcher Aufgabe habt oder hattet ihr die meistens Schwierigkeiten? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Dass sich der Level-Aufstieg lohnen kann, zeigt allerdings kürzlich ein Trainer auf Reddit. Er sichert sich nämlich nach dem Erreichen von Level 50 eine irre beliebte Belohnung.