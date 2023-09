Ein Spieler in Pokémon GO kriegt irre beliebte Belohnung, nachdem er Level 50 erreicht

In Pokémon GO versuchen viele Trainer das Maximal-Level zu erreichen, doch der Weg dort hin ist schwer. Ein Spieler hat es nun endlich geschafft und zeigt, warum sich die Mühe für ihn in jedem Fall gelohnt hat.

Um welches Level geht es? In Pokémon GO können Trainer nicht nur Monster fangen und diese hochleveln, sondern auch selbst im Level steigen. Während man bis Ende 2020 nur 40 Level erreichen konnte, liegt das Maximal-Level inzwischen bei Level 50. Doch um dieses zu erreichen, ist es ein schwerer Weg.

Ein Trainer hat dieses Level jetzt endlich geschafft und eine irre Belohnung erhalten. Welche das ist und wieso er sie bekommen hat, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Trainer sichert sich legendäres Shiny aus Level-50-Forschung

Welche Belohnung hat er erhalten? Viele Trainer versuchen seit Jahren Level 50 zu erreichen, doch die zahlreichen Aufgaben auf den Weg dorthin setzen sie vor besondere Herausforderungen. Der Trainer Creepy-Phone hat es nun endlich geschafft und wurde, wie er auf Reddit teilt, mit einer besonderen Begegnung belohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

So zeigt er stolz ein Bild eines schillernden Mewtu, was er aus der Spezialforschung zu Level 50 erhalten hat. Dazu schreibt er (via reddit.com): Ich schätze, es hat sich gelohnt, die Level 50-Forschung abzuschließen. Endlich habe ich mich durchgequält und es heute beendet. Es hat so lange gedauert, weil ich WIRKLICH keine Lust hatte, die GO-Kampfliga zu spielen. Habe es gerade beendet und diese Schönheit bekommen. Kann mich nicht beschweren.

Wie hat er das Mewtu bekommen? Habt ihr Level 50, wie Creepy-Phone, endlich erreicht, dann erhaltet ihr eine besondere Spezialforschung. Diese umfasst insgesamt 4 Tafeln mit jeweils 3 Aufgaben, die euch mit jeder Menge Sternenstaub sowie Rauch, Super-Brutmaschinen, Premium-Raid-Pässen oder auch einer Begegnung mit Mewtu belohnen.

Wenn man wie Creepy-Phone etwas Glück hat, kann man dem legendären Pokémon sogar in seiner schillernden Form begegnen.

Warum ist der Weg zu Level 50 so schwer? Während man für die ersten 40 Level lediglich jede Menge Erfahrungspunkte benötigt, reichen diese für die letzten 10 Level allein nicht mehr aus. So müssen Trainer für diese zusätzlich Aufgaben bewältigen, um im Level zu steigen.

Und diese Aufgaben haben es teilweise in sich. So muss man unter anderen 200 Pokémon an einem Tag fangen, 100 Feldforschungen lösen, gegen Team GO Rocket kämpfen oder auch in der GO Kampfliga spielen. Besonders letzteres bereitet Trainern, die nicht so gerne PvP spielen, Kopfzerbrechen. Doch die Anstrengungen können sich lohnen, wie der Beitrag von Creepy-Phone beweist.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Wo bekommt man Mewtu? Wir erklären es! von Franzi Korittke

Spieler feiern die Begegnung und den Fortschritt des Trainers

Fang sorgt für Begeisterung: Die besondere Shiny-Belohnung durch die Level-50-Forschung wird auch von der Reddit-Community ordentlich gefeiert. So hat der Beitrag zum aktuellen Zeitpunkt (05.09.2023 um 12:00 Uhr) bereits mehr als 2.700 Upvotes und über 170 Kommentare.

Und das ist nicht verwunderlich, denn das legendäre Pokémon ist bei den Spielern unheimlich beliebt. So hoffen auch andere Trainer nun, dass sie mit Erreichen von Level 50 und dem Abschließen der entsprechenden Forschung auf ein solches Exemplar treffen. Einige hängen jedoch noch in anderen Leveln fest, wie sie in den Kommentaren berichten (via reddit.com):

Simple_Mastodon9220: Echt jetzt! Ich spiele seit 2016 gelegentlich und bin immer noch nur Stufe 36.

Cytogal: Ich weine in Level 48 – niemand da, mit dem ich tauschen kann.

TheOuterDimensions: Ich bin schon seit über einem Jahr in Level 49. Ich weigere mich, GBL [GO Kampfliga] zu spielen.

Shiny-Glück anderer Trainer: Aber Creepy-Phone ist nicht der einzige Trainer, der Glück hatte und sich ein Shiny-Mewtu gesichert hat. Andere Trainer hatten nach Abschließen der Forschung ebenfalls eine große Portion Glück.

So konnte sich Alfredwondo sogar ein Shiny mit einer IV von 100 % sichern, wie er im Kommentar schreibt (via reddit.com): Gratuliere, Mann! Ich beendete meine im Juni und bekam mein erstes legendäres Shundo. Ich kann es nicht erwarten, dass seine Megas veröffentlicht werden!

Warum ist Mewtu überhaupt so beliebt? Das liegt vor allem daran, dass Mewtu starke Werte besitzt und zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört. Es ist zudem ein echter Allrounder, denn es besitzt neben seinen Psycho-Attacken auch noch weitere starke Angriffe anderer Typen, weshalb es auch außerhalb seines eigenen Typs Verwendung in Raids findet.

Und auch in der Meisterliga ist es ganz vorn mit dabei und sollte in keinem Team fehlen. Da es im Spiel allerdings nicht allzu oft zu finden ist, haben es die Trainer dabei besonders auf seine schillernde Form abgesehen.

Welches Trainer-Level seid ihr in Pokémon GO? Hängt ihr auch an einer der Aufgaben fest? Oder hattet ihr vielleicht selbst schon Shiny-Glück bei Mewtu? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

