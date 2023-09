Pokémon GO: Trainer steigt von Level 43 auf 44, ohne ein einziges Pokémon zu fangen

In Pokémon GO ist es für viele Spieler wichtig, ein hohes Level zu haben. Doch ein Trainer hat sich dabei eine ganz eigene Challenge gesetzt und damit einen besonderen Meilenstein erreicht. Wir von MeinMMO zeigen euch, was er gemacht hat.

Um welche Level geht es? Neben Freunden und Kumpel-Pokémon können nicht nur die einzelnen Monster in ihrem Level steigen, sondern auch die Trainer selbst. Das ist besonders am Anfang wichtig, da sich dadurch auch das Level eurer Monster erhöht und ihr sie weiter up-powern könnt.

Dabei könnt ihr seit Ende 2020 maximal Level 50 erreichen. Doch der Weg dahin ist nicht einfach, denn man braucht nicht nur viele EP, sondern muss ab Level 40 auch verschiedene Aufgaben lösen. Ein Trainer hat sich nun für einen Aufstieg eine ganz besondere Challenge gesetzt. Wir zeigen euch, welche das war.

Trainer setzt sich besondere Herausforderung

Was hat der Trainer gemacht? Wie der Reddit-User JuanG12 in seinem Beitrag zeigt, hat er einen ganz besonderen Meilenstein erreicht. So zeigt er ein Bild seines Level-Aufstiegs zu Level 44, mit einer auffälligen Statistik, in der alle aufgeführten Punkte genullt sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Doch dabei handelt es sich keinesfalls um einen Fehler, denn JuanG12 hat den Schritt von Level 43 zu Level 44 nach eigener Aussage tatsächlich ganz ohne das Fangen von Pokémon, Absolvieren von Raids oder Besuchen von PokéStops erreicht.

Wie hat er diesen Meilenstein erreicht?

Vorhandene EP: Wie man sowas schaffen kann, haben sich auch viele Trainer in den Kommentaren gefragt. Um von Level 43 auf 44 zu gelangen, muss man nämlich 11 Millionen EP sammeln und obendrein auch noch jeweils 30 Trainer-Kämpfe in der Super-, Hyper- und Meisterliga gewinnen sowie 20 Mal in der GO-Kampfliga spielen.

Für viele ist es dabei also unumgänglich Monster zu fangen oder Pokéstops zu drehen, um die benötigten EP zu sammeln. Und auch JuanG12 konnte darauf wohl nicht ganz verzichten. So erklärt er in den Kommentaren, dass er eine lange Zeit in Level 41 fest hing und deshalb bereits dort genügend EP für den Level-Aufstieg bis Level 44 sammelte.

Nachdem er den Aufstieg von Level 42 zu 43 binnen weniger Tage schaffte, setzte er sich für die darauffolgende Stufe eine ganz eigene Challenge. Er wollte versuchen es ohne das Fangen von Monstern, Drehen von PokéStops oder Absolvieren von Raids zu schaffen.

Herausforderung in der GO Kampfliga: Da er bereits die kompletten EP für Level 44 gesammelt hatte, musste er nur noch die Kämpfe in der GO Kampfliga bestreiten. Auch wenn er hier nicht vordergründig mit Fangen konfrontiert war, wurde es dennoch eine kleine Herausforderung. Er durfte nämlich keine Pokémon aus der Belohnung bekommen, was bedeutete, dass er pro Kampfset nicht mehr als 2 Kämpfe gewinnen durfte.

Und das gestaltete sich schwerer als gedacht, wie er in einem Kommentar verrät (via reddit.com): Allerdings habe ich die meisten Sets durch Kämpfe mit Pokémon mit niedrigen WP getankt. Ursprünglich wollte ich 2 gewinnen und 3 verlieren, aber dann traf ich auf jemanden, von dem ich annahm, dass er auch tankt, und dachte, ich sei am Ende. Zum Glück hat er angegriffen und gewonnen. Danach wollte ich es nicht mehr riskieren.

Um bei den zahlreichen Kämpfen kein Risiko einzugehen, hat er seine übrigen Kämpfe dann gegen einen Freund absolviert, der ihn gewinnen ließ. Auf diese Weise konnte er sichergehen, dass er tatsächlich keine Monster fangen muss. Diese sind in den Belohnungen bei Trainer-Kämpfen mit Freunden nämlich nicht vorgesehen.

Kann man diese Challenge in allen Leveln machen?

In diesen Leveln ist das möglich: Wer diese Challenge selbst einmal nachmachen möchte, der sollte dabei auf das entsprechende Level achten. Während ihr für die Level 0 bis 40 ausschließlich Erfahrungspunkte zum Level-Aufstieg benötigt, müsst ihr ab Level 40 auch verschiedene Aufgaben lösen.

Hierbei bieten sich daher vor allem die Aufstiege von Level 43 zu 44, Level 47 zu 48 sowie Level 48 zu 49 an. Bei diesen seid ihr nämlich zum Lösen nicht auf Pokémon, Raids oder PokéStops angewiesen.

So könnt ihr ganz einfach EP sammeln: Wollt ihr auch die EP sammeln, ohne Monster zu fangen, Raids zu spielen oder Stops zu drehen, dann empfehlen wir euch die Geschenke-Funktion eurer Freunde.

Dazu solltet ihr vor einem Freundeslevel-Aufstieg mehrere von ihnen sammeln und ihre Pakete dann hintereinander in Kombination mit einem Glücks-Ei öffnen. Vor allem in der aktuellen Season Reichlich Abenteuer könnt ihr mit einem solchen Aufstieg richtig viele Erfahrungspunkte sammeln. Wie ihr das macht, lest ihr im nachfolgenden Beitrag:

Mehr zum Thema Pokémon GO: 300.000 EP für beste Freunde – So holt ihr jetzt das meiste aus den Geschenken von Max Handwerk

Wie gefällt euch die Herausforderung von JuanG12? Habt ihr sowas auch schon ausprobiert? Oder findet ihr die Level-Aufstiege schon schwer genug und wollt sie nicht noch schwerer machen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentaren und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In welchem Level seid ihr in Pokémon GO? Habt ihr Level 50 bereits erreicht? Stimmt doch in unserer Umfrage darüber ab.