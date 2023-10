Pokémon GO: Trainer beweist auf genial-dämliche Art, wie willkürlich Routen funktionieren

Routen sind ein neues Feature in Pokémon GO, was bereits jetzt für einige Aufreger sorgt. Viele Trainer verstehen nicht genau, warum ihre Routen abgelehnt werden oder müssen lange auf Antworten warten. Ein Spieler auf Reddit zeigte nun jedoch, wie leicht sich das System umgehen lässt.

Was sind Routen? Routen sind einfach relativ neues Feature von Pokémon GO. Dabei könnt ihr als Spieler praktisch Wege vorschlagen und einreichen. Werden diese dann von Niantic bestätigt, können alle Fans sie spielen und nachlaufen und dabei Belohnungen verdienen.

Das Konzept dabei funktioniert ähnlich wie auch bei den Pokéstops. Ihr müsst also eine Route einreichen, sie beschreiben und begründen und dann bekommt ihr wenig später Bescheid, ob es eure Route auch ins Spiel geschafft hat.

So zumindest die Theorie. Denn in der Praxis funktioniert das häufig noch nicht wirklich gut. Spieler beschweren sich darüber, dass ihre Routen ohne Grund abgelehnt werden oder sie teils tage- und wochenlang auf eine Antwort warten.

Wieso dauert das so lange? Wir haben selbst bei Niantic nachgefragt, warum sie sich mit den Routen so viel Zeit lassen. Die Antwort lässt sich darauf hinunter brechen, dass sie hochwertige Routen in ihrem Spiel haben möchten.

Dass das jedoch nicht zu 100 % stimmen kann, beweist nun ein Spieler auf Reddit, der die wohl dämlichste Route überhaupt in Rekordzeit ins Spiel bekommt.

7-Mal im Kreis um den Park

Was ist das für eine Route? Der Spieler selbst bezeichnet sie als die wohl dümmste Route, die es in Pokémon GO gibt. Er hat sich ein kleines Stückchen Park gesucht und ist dann einfach 7-Mal im Kreis gelaufen.

Diese Route hat er anschließend eingereicht und nicht einmal 2 Minuten später hat Niantic sie bestätigt. Es ist nun also eine offizielle Aufgabe im Spiel, 7-Mal im Kreis zu laufen. Das fand der Ersteller so witzig, dass er seine absurde Errungenschaft auf Reddit teilt.

Hier der originale Post:

Was sagen die Spieler dazu? Die meisten User finden die Route zugleich dämlich und ärgerlich. Einige müssen einfach nur lachen, andere regen sich darüber auf, dass sie selbst teilweise schon über einen Monat auf Antwort von Niantic warten.

Ein Spieler jedoch liefert sogar eine Erklärung, warum die Kreis-Route so schnell genehmigt wurde, dahinter könnte nämlich ein Automatismus stecken, so vermutet jedenfalls Reddit-User Ivi-Tora.

Er weist darauf hin, dass sich der Ersteller über die gesamte Route hinweg innerhalb eines grünen Bereiches aufhält, keine Wohngebiete betritt und auch keine Straßen kreuzt. Die Route könnte also in einen „automatisch genehmigen“-Zyklus geraten sein.

Wirklich sicher ist sich dabei jedoch auch niemand. Denn wie das System im Detail funktioniert, hat Niantic bisher nicht verraten.

Was haltet ihr von der Kreis-Route? Habt ihr selbst schon Routen eingereicht? Seid ihr überrascht, dass es so etwas tatsächlich ins Spiel schafft? Oder habt ihr selbst eventuell eine Erklärung parat, wieso die außergewöhnliche Reddit-Route so schnell ins Spiel kam? Oder haltet ihr es für pure Willkür? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

