Pokémon GO startet morgen ein Event zu Detektiv Pikachu – Bringt das wohl seltenste Shiny zurück

Am 5. Oktober um 10 Uhr morgens startet in Pokémon GO ein Event zur Feier von Detektiv Pikachu Returns. In diesem Rahmen gibt es einige Boni und eine neue Chance, auf das bisher wohl seltenste Shiny im Spiel.

Was passiert in dem Event? Auf der Nintendo Switch erscheint das Spiel „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück”, doch nicht nur für Switch-Spieler gibt es etwas zu feiern. Auch in Pokémon GO wird es ein entsprechendes, begleitendes Event geben, bei dem ihr einige Boni abkassieren könnt. Unter anderem eines der seltensten Shinys überhaupt: Pikachu mit Detektivmütze.

Warum ist das so selten? Pikachu mit Detektivmütze war bisher nur zum Filmstart von „Detektiv Pikachu” im Jahre 2019 im Spiel. Zu diesem Zeitpunkt konnte man das Pokémon jedoch gar nicht in shiny fangen, das war nur über einen Trick möglich.

Kurz gesagt musste man den Event-Spawn auslösen und dann warten, bis das Event vorbei war, bevor man den Encounter mit Pikachu beginnt. Dann hatte es einen Hut auf und eine theoretische Chance auf ein Shiny. Man kann also sagen, dass shiny Detektiv-Pikachu bisher nur für wenige Minuten im Spiel zu bekommen war.

Nun habt ihr selbst die Chance, das begehrte Pikachu zu erwischen und sogar ganz ohne Trick. Innerhalb des Event-Zeitraums könnt ihr Pikachu mit Detektivmütze in shiny fangen, wenn ihr Glück habt. Durch eine Entwicklung könnt ihr somit auch shiny Raichu mit Mütze sichern.

Hier könnt ihr sehen, wie es ingame aussieht:

Alles zum „Meisterdetektiv Pikachu”-Event – Start, Boni und Herausforderungen

Wann läuft das Event? Das Event startet am 5. Oktober um 10 Uhr morgens und läuft bis zum 9. Oktober um 20 Uhr abends. In dieser Zeit habt ihr die Chance, das schillernde Pikachu zu erwischen und die weiteren Eventboni ausnutzen.

Welche Pokémon tauchen vermehrt auf? Folgende Pokémon lassen sich in der Wildnis häufiger finden, während das Event läuft:

Pikachu mit Detektivmütze*

Fukano

Flegmon mit Hut*

Alola-Kokowei*

Karpador*

Xatu

Blubella

Loturzel*

Palimpalim*

Bronzel*

Piccolente

Wommel

Legios

Außerdem haben thematische passende Feldforschungen die folgenden Pokémon für euch parat:

Mogelbaum*

Serpifeu*

Bauz

Pokémon, die wir mit einem * markiert haben, könnt ihr mit entsprechendem Glück in ihrer schillernden bzw. Shiny-Form antreffen.

Welche Herausforderungen gibt es? Innerhalb des Eventzeitraums wird es eine Sammler-Herausforderung geben. Bei dieser müsst ihr Feldforschungsaufgaben abschließen. Wie das genau aussieht, wissen wir aktuell noch nicht.

Außerdem läuft parallel eine Befristete Forschung. Auch hier heißt es, ihr sollt Feldforschungsaufgaben abschließen und könnt damit Begegnungen mit Pikachu freischalten. Details zu den Aufgaben der Befristeten Forschung sind nicht bekannt, sie läuft allerdings ebenfalls nur bis zum Ende des Events und kann danach nicht mehr abgeschlossen werden.

Welche Boni gibt es? Während des gesamten Events erhaltet ihr doppelte EP für das Drehen von Pokéstops. Außerdem könnt ihr einmal pro Tag ein Pikachu mit Detektivmütze finden, wenn ihr einen Schnappschuss von einem eurer Pokémon macht.

Abseits von all dem gibt es auch noch eine Detektiv-Avatar-Pose im Shop, die ab dem Start des Events verfügbar ist. Sie steht allerdings nur zum Kauf bereit und ist keine Belohnung, die sich im Event verdienen lässt.

Was haltet ihr von dem Event? Freut ihr euch darüber, das wohl seltenste Shiny in Pokémon GO nun doch noch ergattern zu können? Oder seid ihr eher negativ gestimmt, weil das Shiny dadurch an Seltenheit verliert? Geht ihr überhaupt auf die Jagd nach dem Pikachu mit Hut? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

