In Pokémon GO werden Routen tagelang nicht genehmigt – Wir fragten Niantic, warum

In Pokémon GO können Trainer seit einigen Wochen Routen beantragen, doch die werden tagelang nicht genehmigt. Wir von MeinMMO wollten wissen, woran das liegt und haben bei den Entwicklern nachgefragt.

Um welches Feature geht es? Seit Ende Juli gibt es in Pokémon GO ein neues Feature: Routen. Diese können von Spielern erstellt werden, damit andere Trainer auf diese Weise interessanten Strecken folgen können. Dafür werden sie dann vom Spiel belohnt.

Doch seit Wochen kritisieren die Trainer in den sozialen Netzwerken die langen Wartezeiten, bis die eingereichten Routen endlich im Spiel sind. Das fällt Spielern besonders beim derzeitigen Event Nichts wie raus auf die Füße, bei dem sich alles um Routen dreht. Vielerorts gibt es nämlich bislang noch keine.

Wir haben Niantic daraufhin um ein Statement gebeten und zeigen euch nachfolgend, ihre Antwort sowie Tipps zum Beantragen neuer Routen.

Was hat Niantic geschrieben? Nachdem die Kritik an den Routen mit Start des aktuellen Events immer mehr zugenommen hat, haben wir Niantic um ein Statement gebeten. Wir wollten von ihnen wissen, warum die Prüfung der eingereichten Strecken so lange dauert und was Trainer möglicherweise bei der Einreichung beachten sollten, um es zu beschleunigen. Folgendes wurde uns von ihnen mitgeteilt:

Thank you for your inquiry. We’re pleased to say that Routes has proved extremely popular with the community. Right now, approvals in some instances are taking longer than we want them to, and we’re actively working to improve the process. Rest assured we’re working to get as many quality routes that meet our standards into the world as possible for Trainers to enjoy.

Niantic per E-Mail an MeinMMO