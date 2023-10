Pokémon GO: Befristete Forschung zu Meisterdetektiv Pikachu – Wählt diese Antwort

Passend zum „Detektiv Pikachu“-Event in Pokémon GO erwartet alle Spieler eine Befristete Forschung mit einer Frage und 3 Antwort-Möglichkeiten. Wir zeigen euch hier die Lösung, alle Aufgaben und Belohnungen daraus.

Was ist das für ein Event? Bis zum 9. Oktober könnt ihr beim Event zur Rückkehr von Meisterdetektiv Pikachu mitmachen. In der Zeit erhaltet ihr für das Drehen von PokéStops die doppelte Menge Erfahrungspunkte. Aber auch viele Pikachu und seine Freunde erwarten euch in der Wildnis.

Dazu ist die Befristete Forschung „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück“ für euch aktiv.

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück 1/2

Aufgabe Belohnung Drehe 5 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Detektiv Pikachu* Schließe 3 Feldforschungen ab Begegnung mit Detektiv Pikachu* Schließe 6 Feldforschungen ab Begegnung mit Detektiv Pikachu* Erkunde 1 Kilometer Begegnung mit Detektiv Pikachu* Verdiene ein Bonbon durch Erkunden mit deinem Kumpel Begegnung mit Detektiv Pikachu* Ihr könnt Pikachu mit Detektivmütze auch als Shiny begegnen

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle 5 Aufgaben ab und holt euch die jeweiligen Begegnungen mit Detektiv Pikachu, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.500 Erfahrungspunkte und 1.500 Sternenstaub.

Quiz-Frage: Nachdem ihr das erste Kapitel erledigt habt, stellt euch Professor Willow eine Frage. Er beschreibt Eigenschaften und die Optik von einem bestimmten Pokémon. Nachfolgend habt ihr die Möglichkeit, das richtige Pokémon aus den drei Vorschlägen auszuwählen.

Willow erklärt:

This Pokémon is known for its green accents, but it’s a type of Pokémon that hasn’t been appearing around here recently. It also peddles in deception. You might say it’s not what it seems!

(Deutsche Übersetzung folgt)

Meint er Serpifeu, Bauz oder Mogelbaum? Wählt ihr die richtige Antwort, dann erhaltet ihr eine zusätzliche Begegnung mit Detektiv Pikachu. Sonst erhaltet ihr nur ein paar zusätzliche EP.

Spoiler: Hier könnt ihr die richtige Antwort für das Quiz einblenden Die korrekte Antwort ist Mogelbaum.

Wähle Serpifeu 2/2

Aufgabe Belohnung Drehe einen PokéStop oder eine Arena 25 EP

Stufenbelohnung: 25 EP.

Wähle Bauz 2/2

Aufgabe Belohnung Drehe einen PokéStop oder eine Arena 25 EP

Stufenbelohnung: 25 EP.

Wähle Mogelbaum 2/2

Aufgabe Belohnung Drehe einen PokéStop oder Arena Begegnung mit Detektiv Pikachu

Stufenbelohnung: 25 EP.

Nach diesen beiden Kapiteln ist die Befristete Forschung zu Meisterdetektiv Pikachu beendet. Weitere Aufgaben folgen nicht.

Wie gefällt euch das kleine Quiz innerhalb der Forschung? Soll Niantic etwas in dieser Form öfter machen oder möchtet ihr bei einer Forschung nur Pfade wählen und Aufgaben erledigen? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

Einen Überblick über alle Events im Oktober 2023 bei Pokémon GO findet ihr auch bei uns.