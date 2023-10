Warum Trainer das neue Ticket in Pokémon GO nicht kaufen wollen – 2 Wörter stören

Mit dem “Schaurig-schönes-Ticket” in Pokémon GO warten gleich 4 Events im Oktober für 5,99 € auf die Trainer. Doch die beschweren sich wegen 2 Wörtern lauthals und weigern sich, jetzt schon zuzuschlagen.

Was ist das für ein Ticket? Das Schaurig-Schöne-Ticket soll in Pokémon GO bereits jetzt ein wenig Halloween einläuten. Den gesamten Oktober lang bekommt ihr damit insgesamt vier Befristete Forschungen, für die ihr bis zum Ende des Monats Zeit habt.

Als Belohnung in diesen Forschungen warten “Premium-Items” und Event-Pokémon, aber auch dauerhafte Boni, die den gesamten Monat lang anhalten. So erhaltet ihr im besten Falle 30 Tage lang 1,5-mal mehr EP und Sternenstaub für den ersten Fang des Tages.

Die Befristeten Forschungen starten dann jeden Donnerstag:

5. Oktober ab 10 Uhr: Schlingking kommt in Stufe 5-Raids zurück, dazu passend gibt es für die Forschung 3 Premium-Kampf-Pässe

12. Oktober ab 10 Uhr: Passend zum Erntefest gibt es auch hier eine Befristete Forschung. Diesmal winken 1 Moos-Lockmodul und zusätzliche Begegnungen mit Irrbis in den Größen L und XL

19. Oktober ab 10 Uhr: Hier soll das Halloween-Event in Pokémon GO starten. Mit der Befristeten Forschung gibt es hier 2 Brutmaschinen und zusätzliche Begegnungen mit Paragoni

26. Oktober ab 10 Uhr: Das Halloween-Event geht in die zweite Phase und die Belohnungen der Forschung drehen auf, hier gibt es 3 Silberne Sananabeeren, 2 Super-Brutmaschinen, 2 Sonderbonbons und mehr Begegnungen mit Traunfugil und Paragoni

Das ist zumindest das, was wir bisher wissen. Denn unter jeder Befristeten Forschung winkt auch der Hinweis, dass es eventuell noch mehr Items geben könnte. Darauf macht der Hinweis “.. and more!” aufmerksam. Doch gerade der stößt den Trainern sauer auf.

Ich kaufe doch nichts, wenn ich nicht weiß, was ich kaufe

Wo ist das Problem bei dem Ticket? Im Reddit von Pokémon GO werden gleich zwei Dinge bezüglich des Tickets groß diskutiert. Zum einen steht der Inhalt selbst in der Kritik. Der User Disguntled_Goat hat zusammengefasst, was man tatsächlich für den Preis von 5,99 € bekommt (via Reddit).

Dabei kommt er zu dem Schluss: “Es ist nicht fürchterlich, aber wenn wir davon ausgehen, dass man dafür auch 500 Coins bekommt, würde man die Items in bestimmten Boxen günstiger bekommen.” Dafür erhält er viel Zuspruch. Auch er weist darauf hin, dass der Zusatz “.. and more” möglicherweise nur einige Pokébälle, Sternenstaub oder EXP sein könnte.

Damit allein befasst sich ein weiterer Thread vom User Backalley_Lurker. Er sagt “Ich kaufe doch nichts, wenn ich nicht weiß, was ich kaufe” und erhält dafür 800 Upvotes und über 133 Kommentare. Er ergänzt seine Aussage mit “und schon gar nicht, wenn es zeitlich begrenzt ist” (via Reddit).

Was sagen andere Trainer? Die Kommentare unter dem Thread sehen die Situation ähnlich. Hier variieren die Postings von Leuten, die sich tatsächlich aufregen und denen, die das Ganze eher mit Humor sehen. So schreibt bigfax337 zum Beispiel: “Das ‘..and more’ sind sowieso nur ungefähr 1.000 XP und 500 Sternenstaub. Es ist wie, wenn du ‘etc’ in einem Aufsatz benutzt, weil dir die Beispiele ausgehen.”

Andere Trainer raten einfach dazu, abzuwarten. Sobald das Event beginnt, würde man auf Reddit und im Internet sowieso alle Details erfahren und kann dann immer noch kaufen, sollte es sich lohnen.

Wie seht ihr das? Kauft ihr euch das Ticket? Oder seid ihr auch der Meinung, es lohnt sich noch nicht? Regen euch die 2 Wörter auch so auf, oder seht ihr das gelassener? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

