Pokémon GO bringt zum Erntefest neues Pokémon mit 2 Entwicklungen und Boni

Das Erntefest startet schon in wenigen Tagen bei Pokémon GO. Nun ist klar, welche Inhalte es für euch bereithält. Darunter Olini, das Oliven-Pokémon, mit zwei Entwicklungen.

Was ist das für ein Event? Beim Erntefest im Oktober zieht ein neues Pokémon mit seinen zwei Weiterentwicklungen ins Spiel ein. Dazu gibt es veränderte Pokémon in der Wildnis, wie auch die verschiedenen Blütenformen von Flabébé in den entsprechenden Regionen. Begleitet wird das von Event-Boni und einem kostenpflichtigen Ticket, das euch eine Befristete Forschung freischaltet.

Wir zeigen euch in der Übersicht alle Details, die ihr zum Event wissen müsst.

Erntefest 2023 in der Übersicht – Start, Pokémon, Boni

Wann ist Start und Ende? Das Erntefest startet am Donnerstag, dem 12. Oktober um 10:00 Uhr. Es ist dann bis Dienstag, dem 17. Oktober, um 20:00 Uhr aktiv.

Welche neuen Pokémon erscheinen? Das Oliven-Pokémon Olini und seine Weiterentwicklungen Olivinio sowie Olithena erscheinen zum ersten Mal in Pokémon GO. Die Entwicklung von Olini zu Olivinio kostet 25 Bonbons. Das Weiterentwickeln von OIivinio zu Olithena kostet 100 Bonbons.

Die Event-Boni: Die folgenden Boni könnt ihr in der Zeit des Events nutzen:

Moos-Lockmodule halten während des Events für zwei Stunden – Alle Infos zu Lockmodulen und was sie anlocken

Moos-Lockmodule locken während des Events häufiger Irrbis an

Während des Events erhaltet ihr beim Fangen von Irrbis zusätzliche Bonbons für dieses Pokémon

Pokémon in der Wildnis: Zum Erntefest 2023 trefft ihr in der Wildnis auf

Knofensa*

Owei*

Sonnkern*

Waumpel*

Wardribie*

Strawickl

Waumboll*

Lilminip*

Flabébé als Rotblütler in den Regionen Europa, Naher Osten und Afrika

Flabébé als Blaublütler in der Asien-Pazifik-Region

Flabébé als Gelbblütler auf dem amerikanischen Kontinent

Irrbis*

Frubberl

Olini

Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr mit Glück als Shiny finden

Durch Begegnungen aus Feldforschungen trefft ihr auf

Burmy mit Pflanzenumhang*

Burmy mit Sandumhang*

Burmy mit Lumpenumhang*

Irrbis*

Olini

Sammler-Herausforderung: Löst ihr die Sammlerherausforderungen zum Erntefest, dann erhaltet ihr dafür EP, Sternenstaub und Moos-Lockmodule.

Kostenpflichtige Befristete Forschung: In Pokémon GO besteht für euch im Oktober die Möglichkeit, das „Schaurig-schöne Ticket“ zu erwerben. In der Zeit ab dem 12. Oktober erhaltet ihr dadurch eine Befristete Forschung, die euch mit einem Moos-Lockmodul und einer Begegnung mit Irrbis belohnt.

