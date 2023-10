Pokémon GO: Schaurig-schönes Ticket Part 1 – Alle Aufgaben und Belohnungen

Masters of the Universe kehrt 2024 mit einer neuen Serie zurück und macht im Trailer Hoffnung auf mehr Action des beliebten Helden.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Warum Trainer das neue Ticket in Pokémon GO nicht kaufen wollen – 2 Wörter stören

Was ist das für ein Ticket? Wer will, kann sich im Shop von Pokémon GO ein Ticket für etwa 6 Euro kaufen. Nach und nach werden verschiedene Kapitel daraus freigeschaltet und bringen euch neue Aufgaben und Belohnungen.

Insert

You are going to send email to