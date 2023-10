Pokémon GO: Spieler findet seltenes Shiny, doch die Community spricht nur über seine Katze

Wer ein Shiny in Pokémon GO fängt, kann sich in den meisten Fällen glücklich schätzen, denn die schillernden Exemplare sind selten. Doch das Shiny von einem Spieler wird nun von seiner Katze in den Schatten gestellt.

Welches Shiny wurde gefunden? Auf Reddit verfasst Nutzer Spare-Volume-6997 einen Beitrag und erklärt, er habe das seltenste Shiny gefangen. Als Shiny bezeichnet man in Pokémon GO die schillernde Form eines Monsters. Es zeigt sich in veränderten Farben. Die Chancen auf Shinys sind, abgesehen von ausgewählten Events, nicht besonders hoch. Darum kann man sich über die Funde durchaus freuen.

Doch der Nutzer knipste die Schnappschüsse des Pokémon so genial, dass die Community über nichts anderes reden kann.

Shiny Kecleon wird im AR-Modus die Show gestohlen

Was ist mit der Katze? Um Bilder von seinem Shiny Kecleon zu machen, nutzte Spare-Volume-6997 den AR-Modus. Durch Augmented Reality „verschmelzen“ die Pokémon aus dem Spiel mit der echten Welt. So stand Kecleon plötzlich in einem Haus auf dem Teppichfußboden und riss freudig sein Maul auf. Das Highlight dabei liegt zu den Füßen des Pokémon.

Katze „Milly“ sieht aus, als würde sie das Pokémon kopieren. Denn zeitgleich gähnt sie und hat ihr Maul dabei auch weit geöffnet. Die Bilder zeigen wir euch hier:

So reagiert die Community: Nutzer DiscipleBom schreibt: „Auf dem Bild sieht es so aus, als würde deine Katze auf Kecleon reagieren. Glückwunsch zu dem super seltenen Fund.“

Daraufhin erklärt der Katzenfreund, wie diese Bilder entstanden sind: „Danke. Und ja, ich habe Bilder von dem Kecleon gemacht und dann kam meine Katze und hat sich direkt daneben hingesetzt und dann gähnte sie genau zu dem Zeitpunkt als ich auf das Kecleon klickte. Jetzt sieht es so aus, als ob sie gleichzeitig gähnen würden.“

Andere schreiben, es sieht auf dem Foto so aus, als würde Kecleon auf der Pfote der Katze stehen und sie würde deshalb schreien. Damit ging ein Großteil des Ruhmes, den Spare-Volume-6997 wohl eigentlich für seinen Shiny-Fund vorgesehen hatte, an seine Katze.

Durch sogenannte Glitches erscheinen manche Pokémon hin und wieder fehlerhaft. Ein kaputtes Wablu sorgte für eine Menge Aufsehen, denn Trainer wollten diese Form für immer behalten.