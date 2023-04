Honkai: Star Rail ist das neueste Spiel von HoyoVerse, den Machern von Genshin Impact. Es handelt sich dabei um ein Weltraum-Fantasy-RPG, in dem ihr als Trailblazer mit dem Astralexpress durch die Galaxy reist und verschiedene Welten erkundet. Honkai Star Rail hatte am 26. April 2023 seinen Release

Honkai: Star Rail ist das neueste Spiel von HoyoVerse, den Machern von Genshin Impact. Es handelt sich dabei um ein Weltraum-Fantasy-RPG, in dem ihr als Trailblazer mit dem Astralexpress durch die Galaxy reist und verschiedene Welten erkundet. Honkai Star Rail hatte am 26. April 2023 seinen Release und erschien für die Plattformen PC, Epic Games Store, iOS und Android. Eine Version für Playstation ist in Arbeit, ein genaues Release-Datum ist hierzu jedoch nicht bekannt. Im Gegensatz zu Genshin Impact ist Honkai: Star Rail ein Einzelspieler-Titel, der auf ein rundenbasiertes Kampfsystem setzt.

