Am Mittwoch startet Version 1.2 in Honkai: Star Rail mit neuen Bannern – Alle Infos in 3 Minuten

Am 19. Juli 2023 startet in Honkai: Star Rail die Version 1.2 „Auch Unsterblichkeit endet“. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zur neuen Version zusammengefasst.

Wann erscheint Version 1.2?: Ab dem 19. Juli 2023 um 00:00 Uhr läuft die Aktualisierung in Honkai: Star Rail und wird voraussichtlich 5 Stunden dauern.

Währenddessen könnt ihr das Spiel nicht zocken. Jedoch gibt es dafür 300 Stellare Jade als Entschädigung. Den Pre-Download zur neuen Version könnt ihr aber jetzt schon vornehmen.

Hier seht ihr einen Trailer zur neuen Version 1.2:

Das sind die neuen Inhalte von Version 1.2 in Honkai: Star Rail

Welche neuen Charaktere gibt es in Version 1.2? Die beiden Stellaron-Jäger und 5-Sterne-Charaktere Kafka und Blade werden als spielbare Figuren dem Spiel hinzugefügt. Daneben wird Luka als 4-Sterne-Figur erscheinen.

Honkai: Star Rail 1.2 Banner – Die neuen Charaktere Blade und Kafka und ihre Fähigkeiten

Welche Banner gibt es in Version 1.2? Die Banner werden in zwei Phasen eingeteilt. Die erste Phase wird vom Beginn des Updates am 19. Juli 2023 bis zum 09. August 2023, 11:59 Uhr (Serverzeit) laufen und folgende Banner enthalten:

„Wanderne Seele“ : Blade als 5 Sterne-Charakter (Die Zerstörung, Wind); Arlan, Natasha und Sushang als 4 Sterne-Charaktere

: Blade als 5 Sterne-Charakter (Die Zerstörung, Wind); Arlan, Natasha und Sushang als 4 Sterne-Charaktere „Strahlende Verankerung“: 5-Sterne-Lichtkegel „Unerreichbares Jenseits“ (Die Zerstörung) mit Blade; 4-Sterne-Lichtkegel „Ein geheimes Gelübde“, „Gefühl der Gemeinsamkeit“ und „Schwertkampf“

In der zweiten Phase wird es dann diese Banner geben:

„Schlaflos in der Nacht“ : Kafka als 5-Sterne-Charakter (Die Nichtigkeit, Blitz); Luka, Sampo und Serval als 4-Sterne-Charaktere

: Kafka als 5-Sterne-Charakter (Die Nichtigkeit, Blitz); Luka, Sampo und Serval als 4-Sterne-Charaktere „Strahlende Verankerung“: 5-Sterne-Lichtkegel „Nur Geduld“ (Die Nichtigkeit) mit Kafka; 4-Sterne-Lichtkegel „Die Entschlusskraft glitzert als Schweißperlen“, „Die Augen der Beute“, „Die Geburt des Selbst“

Welche Aktionen gibt es im 1. Teil der Version 1.2? Nähere Informationen gibt es zu diesen Events, die bald in der neuen Version in Honkai: Star Rail starten:

Geschenk der Odyssee : Aktionszeitraum von der Aktualisierung auf 1.2 bis zum 29. August 2023, 03:59 Uhr (Serverzeit), tragt euch 7 Tage ein, um 10x Sonderpässe abzustauben

: Aktionszeitraum von der Aktualisierung auf 1.2 bis zum 29. August 2023, 03:59 Uhr (Serverzeit), tragt euch 7 Tage ein, um 10x Sonderpässe abzustauben Geschichten des Fantastischen: Aktionszeitraum vom 21. Juli 2023, 12:00 Uhr bis 7. August 2023, 03:59 Uhr (Serverzeit), mit Spuren des Schicksals und 500x Stellare Jade als Belohnungen

Aktionszeitraum vom 21. Juli 2023, 12:00 Uhr bis 7. August 2023, 03:59 Uhr (Serverzeit), mit Spuren des Schicksals und 500x Stellare Jade als Belohnungen Fantastische Sparschweine und wo sie zu finden sind: Aktionszeitraum vom 28. Juli 2023, 12:00 Uhr bis 14. August 2023, 03.59 Uhr (Serverzeit), mit Spuren des Schicksals und 500x Stellare Jade als Belohnungen

Aktionszeitraum vom 28. Juli 2023, 12:00 Uhr bis 14. August 2023, 03.59 Uhr (Serverzeit), mit Spuren des Schicksals und 500x Stellare Jade als Belohnungen Planarer Riss: Aktionszeitraum vom 2. August 2023, 04:00 Uhr bis 9. August 2023, 03:59 Uhr (Serverzeit), mit verdoppelten Belohnungen für Planarornamente

Was gibt es sonst noch in Version 1.2? In der neuen Version kommen diese dauerhaften Inhalte dazu:

Neues Kapitel der Trailblaze-Mission

Alchemiekommission und Schuppenklamm als neue Gebiete

4 große neue Gegner

2 neue Höhlenrelikte-Sets und 2 neue Planarornamente-Sets

Universum-Simulation: Welt 7

Neue Erinnerung in der Vergessenen Halle (Xianzhou)

Begleitermissionen mit Yukong (direkt mit Update) und Kafka

Hier findet ihr noch eine Übersicht, mit allen Promo-Codes, die ihr aktuell einlösen könnt.