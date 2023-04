Honkai: Star Rail nimmt sich weniger ernst als Genshin Impact – Ist aber genauso liebenswürdig

MeinMMO-Redakteurin Marie Friske ist ein riesengroßer Fan von Genshin Impact. Sehnlichst erwartete sie daher das neue Weltraum-RPG von Genshin-Entwickler HoYoverse: Honkai: Star Rail. Das ist ihr erster Eindruck von dem neuen Spiel.

Am 26. April 2023 war es endlich so weit und der große Release von Honkai: Star Rail stand auf dem Programm. Seit Wochen freute ich mich auf das neueste RPG von HoYoverse, die mich bereits mit Genshin Impact voll und ganz abgeholt hatten.

An dem Tag konnte ich es kaum erwarten, mich direkt zum Feierabend in das Spiel zu stürzen und selbst einen ersten Eindruck von Honkai: Star Rail zu bekommen. Aus dem “eben Mal reinschauen” wurde ein langer Blick bis in die Nacht hinein und ich kann für mich und euch ein erstes Fazit ziehen.

Hier seht ihr einen Trailer zu Honkai: Star Rail:

So läuft der Start der Reise

Die Reise beginnt in der Herta Space Station, wo man als Spieler direkt in die Action geworfen und mit einer Invasion konfrontiert wird. Danach muss man wählen: Ähnlich wie in Genshin Impact könnt ihr euch zwischen einer weiblichen und einer männlichen Hauptperson entscheiden, mit der man die Weltraum-Reise antritt.

Ihr habt die Wahl zwischen Stelle und Caelus

Tatsächlich hilft mir mein Vorwissen in Genshin Impact, mich schnell mit den verschiedenen Funktionen in Honkai: Star Rail vertraut zu machen. Ähnlich wie das Urgestein gibt es in dem neuen RPG die Stellare Jade. Statt Schicksale verwendet man hier Star-Rail-Pässe, um auf die verschiedenen Charaktere im Gacha-Stil zu ziehen.

Die Charaktere stehen auch hier im Mittelpunkt

Auch der Fokus auf die Figuren und die Art und Weise, wie man im Spielverlauf mehr über sie erfährt, kommt mit vertraut vor – und gefällt mir sehr gut.

Schnell habe ich die muntere March 7th sowie den stoischen Dan Heng, die mich auf der Reise begleiten, ins Herz geschlossen und frage mich, welche Geheimnisse die Charaktere verbergen, allen voran die geheimnisvolle Kafka.

Als charmantes, kleines Feature gefällt mir hier besonders der SMS-Austausch mit den verschiedenen Figuren, der auch deren Eigenheiten widerspiegelt. So ist „Welt“ mein persönliches Wikipedia, das mir auf jeden Screenshot alles bis ins kleinste Detail erklärt. Die Kommunikation der Astralexpress-Familie gleicht einem bunten Gruppenchat unter Freunden.

Die Nachrichten-Funktion als nettes kleines Feature

Honkai: Star Rail ist selbstironischer als Genshin Impact

Unterhaltsam finde ich in Honkai: Star aber auch die selbstironische Art des Spiels. Schon in Genshin Impact gab es immer wieder kleine humoristische Details und Anspielungen, wie etwa eine Figur mit dem Namen “Ella Musk” oder das Archievement “Boared to Death”, wenn ihr von einem Wildschwein erledigt werdet.

Honkai: Star Rail setzt da nochmal ordentlich einen drauf, baut immer wieder verschiedene Referenzen und humorvolle Details ein, wie Gespräche mit Mülleimern, welche die ernste Geschichte rund um die Äonen auflockern.

Referenz zu “Per Anhalter durch die Galaxis”



Das Kampfsystem ist entspannt

Der Kampf läuft in Honkai: Star Rail deutlich passiver und entspannter ab. Nacheinander führen die Beteiligten mit einem Klick ihre Aktionen aus. Dabei verfügen eure Truppenmitglieder über besondere Fähigkeiten. Auch eine Ultimate-Attacke à la Genshin Impact darf nicht fehlen, die in spektakulären Animationen ausgeführt werden.

So kann ich einige Kämpfe auch ganz automatisiert ablaufen lassen und mir neue Snacks holen gehen, während mir meine Truppe Items ergrinded.

So sieht der Kampf in Honkai: Star Rail aus

Ultimative Fähigkeit von March 7th

Einzelspieler mit Freunde-System

Im Gegensatz zu Genshin Impact spielt euch alleine durch Honkai: Star Rail. Da ich auch gerne Einzelspieler-Titel zocke, ist das kein Problem für mich. Wer sich dagegen viele Interaktionen mit anderen wünscht, wird hier vermutlich enttäuscht sein.

Ein wenig indirekten Austausch habt ihr aber mit anderen Spielern durch das Freunde-System. Hier könnt ihr Anfragen an andere Personen schicken und annehmen.

Es lässt sich zudem eine “Unterstützungsfigur” einrichten, die eure Freunde sowie andere Spieler für Kämpfe als Teammitglied verwenden können. Als Dankeschön erhaltet ihr dann Belohnungen.

Eine spaßige Alternative zu Genshin Impact

Honkai: Star Rail ähnelt Genshin Impact in vielen Mechaniken, wie den Items, Materialien und zuletzt dem Gacha-System. Auch mit dem starken Fokus auf die Charaktere, den Erkundungsmöglichkeiten und kleinen versteckten Details überschneiden sich die Spiele.

Wenn ihr also bereits den Multiplayer-Titel von HoYoverse gezockt habt, werdet ihr viele Parallelen entdecken und könnt euch schnell zurechtfinden.

Jedoch hat das Weltraum-RPG auch seinen ganz eigenen Charme, mit den neuen, liebenswerten Figuren, der selbstironischen Art und dem strategischen Fokus.

Genshin Impact-Fans, die auch rundenbasierte Kämpfe mögen und im Alleingang ihren Spaß haben, kann ich Honkai: Star Rail sehr empfehlen.

Das neue RPG wird für mich zwar niemals Genshin Impact völlig ersetzen können, dafür sind die beiden Spiele dann doch zu unterschiedlich. Jedoch halte ich Honkai: Star Rail für ein großartiges Weltraum-Abenteuer, das ich zusätzlich zu Genshin Impact in mein Herz geschlossen habe.

