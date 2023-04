Ein neues RPG belohnt euch, wenn ihr Gespräche mit Mülleimern führt – Die Community liebt es

Wir stellen euch in einem kurzen Video Disney Speedstorm vor und was ihr in dem neuen Racing-Game erwarten könnt.

Was sagt die Community dazu? Die Community feiert die ungewöhnliche Beziehung, die die Hauptfigur zu den Mülleimern hat. So haben mehrere Künstler bereits Fanart dazu auf Twitter und reddit veröffentlicht und einige Spieler lieben es inzwischen, mit den Mülltonnen in Honkai: Star Rail zu reden.

Interagiert man weiter mit dem Objekt, blickt die Hauptfigur weiterhin sehnsüchtig die Mülltonne an, die immer verlockender wird: “Die Kanten waren nicht mehr rostig und die Dellen waren glatter”. Plötzlich sieht der Müll in den Augen des Protagonisten aus wie Schatzkisten.

So heißt es etwa: “Du starrst schon eine Weile darauf, aber es ist nur ein gewöhnlicher Mülleimer”. Daraufhin fragt March 7th, was die Hauptfigur nun machen möchte. “Du unterdrückst den Drang, ihn zu öffnen,” heißt es daraufhin nur.

Lauft ihr durch den Verwaltungsbezirk von Jarilo-VI, seht ihr mehrere Mülltonnen, mit denen ihr interagieren könnt. Dabei wird recht schnell klar, dass die Hauptfigur einen großen Drang besitzt, diese zu durchwühlen, was in humorvollen, inneren Dialogen deutlich wird.

