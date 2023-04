Das neue Free2Play-RPG der Entwickler von Genshin Impact ist online – Alle wichtigen Infos zu Honkai: Star Rail

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Daneben setzt es auf ein rundenbasiertes Kampfsystem, in dem ihr eine Gruppe an Charakteren steuert. Nacheinander führt ihr die Angriffe strategisch aus und nutzt die besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten eurer Figuren.

Das Spiel stammt ebenso wie Genshin Impact und Honkai Impact 3d aus dem Hause HoYoverse und wurde von vielen schon sehnlichst erwartet: So verzeichnete das Spiel bereits mehr als 10 Millionen Registrierungen vor dem Release . Heute, am 26. April 2023 um 4 Uhr morgens ist das RPG online gegangen.

Was ist Honkai: Star Rail? Es ist ein Weltraum-Fantasy-RPG, in dem ihr mit dem Astralexpress durch die Galaxie reist. Dabei begegnet ihr verschiedenen Charakteren, besucht unterschiedliche Welten und lüftet Geheimnisse.

