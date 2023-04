Das geldgierige Gacha-System schreckte mich ewig von Genshin Impact ab – Nun bereue ich es

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Aber wenn ich nach harter Grinding-Arbeit mit meinem Beutel voller Urgestein in den Shop wandere und mir einen heißersehnten Favoriten in mein Team holen kann, ist die Freude bei mir nur umso größer. Schließlich habe ich ihn mir mit Herzblut erspielt.

Zwar bedeutet es einen höheren Aufwand und Grind, ist aber machbar. Hilfreich sind hier vor allem die Events, bei denen immer wieder gute Mengen an Urgestein als Belohnung winken. Dazu liefert das Limit von 180 Ziehungen einen Richtwert, an dem ich messen kann, wie weit ich von meinem Ziel entfernt bin, eine Figur garantiert zu bekommen.

Was für mich persönlich ganz wichtig ist, um Genshin Impact genießen zu können: Ich kann das heißbegehrte Urgestein erspielen, also die Währung, die man benötigt, um Charaktere kostenlos ziehen zu können.

Das Gacha-System enthält glücksspielähnliche Mechaniken und ist daher mit Vorsicht zu genießen. Leicht kann es einen dazu verleiten, echtes Geld auszugeben, was bei einigen Spielern auch schon dazu geführt hat, dass sie hohe Summen in Genshin Impact investiert haben. Auch für Personen, die bereits Tendenzen zur Glücksspielsucht aufweisen, würde ich von dem Spiel abraten, da die Mechanik ähnlich funktioniert.Wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, von Glücksspielsucht betroffen ist, findet ihr hier bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung weitere Informationen und eine Anlaufstelle Bei diesem Artikel handelt es sich um meine ganz persönliche Erfahrung und Umgang mit dem Gacha-System. Diese kann jedoch von Person zu Person unterschiedliche ausfallen und sollte daher nicht verallgemeinert werden.

