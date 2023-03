Genshin Impact 3.6 Banner: Die neuen Charaktere Baizhu und Kaveh und ihre Fähigkeiten

Wir haben euch in einem kurzen Video 5 alternative Spiele zu Diablo 4 zusammengestellt, die nicht Path of Exile sind.

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was wird es sonst noch in Version 3.6 geben? Neben den Charakteren und Banner wird es ein großes Akademie-Event mit verschiedenen Mini-Games geben, bei denen ihr euch zahlreiche Belohnungen erspielen könnt.

Welche Banner wird es in Version 3.6 geben? Die neue Version wird in 2 Phasen ablaufen:

Kaveh ist ein offensiver Charakter, der mit dem Koffer Mehrak kämpft: „Mehraks Kartierungsfähigkeit kann auch zu offensiven Zwecken eingesetzt werden und verursacht Dendro-DMG. Er verbessert nicht nur Kavehs Kampffähigkeiten, sondern ist auch in der Lage, alle Dendrokerne innerhalb eines bestimmten AoE-Bereichs sofort zum Platzen zu bringen“ (via Genshin Impact Special Program ).

Zu seiner Fähigkeit heißt es: „Baizhu kann in regelmäßigen Abständen einen nahtlosen Schild mit Heileffekten für deine Gruppenmitglieder erzeugen. Bestimmte Reaktions-DMG, die von den Charakteren, die durch Nahtloser Schild geheilt werden, verursacht werden, werden erhöht“ (via Genshin Impact Special Program ).

Am 31. März 2023 fand ein großer Livestream statt, der die neuen Inhalte in Genshin Impact vorstellte. Die nächste Version 3.6 trägt das Motto „A Parade of Providence“ (auf Deutsch: „Versammlung der Erleuchtung“). Das Release-Datum von Version 3.6 ist der 12. April.

