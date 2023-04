Genshin Impact: Baizhu Materialien für Aufstieg und Talente und wie ihr sie farmt

Mit Version 3.6 kommt Baizhu als neuer 5-Sterne Charakter in Genshin Impact. Wir haben euch eine Übersicht erstellt, welche Materialien ihr zur Figurenverbesserung (Ascension Materials) und zum Hochstufen der Talente benötigt.

Wann ist das Baizhu Release-Datum? Version 3.6 startet am 12. April 2023 in Genshin Impact. Jedoch wird es zunächst Rerun-Banner von Nahida und Nilou geben. Baizhus-Eventbanner geht dann in der 2. Phase an den Start und erscheint damit voraussichtlich am 2. Mai 2023.

Doch schon jetzt könnt ihr einen Großteil der Materialien für Baizhus Aufstieg und Talent-Verbesserung farmen.

Aktuell handelt es sich bei den Informationen um Leaks. Bis zum Release von Baizhu kann sich also noch etwas ändern und es sind reine Vermutungen, keine bestätigten Fakten. Wir werden den Artikel für euch aktualisieren, sobald es offizielle Informationen gibt.

Das sind Baizhus Aufstiegsmaterialien

Was braucht Baizhu, um aufzusteigen?

Aufstiegsphase und Level Nagadus-Smaragd Normale Materialien Boss-Belohnungen Mora Aufstiegsphase 1, Level 20 1x Nagadus-Smaragd-Splitter (Nagadus Emerald Sliver) 3x Sporen der Pilzbestie (Fungal Spores),

3x Glasglöckchen (Violetgrass) 20.000 Aufstiegsphase 2, Level 40 3x Nagadus-Smaragd-Bruchstück (Nagadus Emerald Fragment) 15x Sporen der Pilzbestie (Fungal Spores), 10x Glasglöckchen (Violetgrass) 2x Evergloom Ring 40.000 Aufstiegsphase 3, Level 50 6x Nagadus-Smaragd-Bruchstück (Nagadus Emerald Fragment) 12x Leuchtendes Sporenpulver (Luminescent Pollen), 20x Glasglöckchen (Violetgrass) 4x Evergloom Ring 60.000 Aufstiegsphase 4, Level 60 3x Nagadus-Smaragd-Brocken

(Nagadus Emerald Chunk) 18x Leuchtendes Sporenpulver (Luminescent Pollen), 30x Glasglöckchen (Violetgrass) 8x Evergloom Ring 80.000 Aufstiegsphase 5, Level 70 6x Nagadus-Smaragd-Brocken (Nagadus Emerald Chunk) 12x Kristalliner Zystenstaub (Crystalline Cyst Dust), 45x Glasglöckchen (Violetgrass) 12x Evergloom Ring 100.000 Aufstiegsphase 6, Level 80

6x Nagadus-Smaragd (Nagadus Emerald Gemstone) 24x Kristalliner Zystenstaub (Crystalline Cyst Dust), 60x Glasglöckchen (Violetgrass) 20x Evergloom Ring 120.000

Insgesamt benötigt ihr für Baizhu also folgende Materialien:

1x Nagadus-Smaragd-Splitter (Nagadus Emerald Sliver)

9x Nagadus-Smaragd-Bruchstück (Nagadus Emerald Fragment)

9x Nagadus-Smaragd-Brocken (Nagadus Emerald Chunk)

6x Nagadus-Smaragd (Nagadus Emerald Gemstone)

18x Sporen der Pilzbestie (Fungal Spores)

30x Leuchtendes Sporenpulver (Luminescent Pollen)

36x Kristalliner Zystenstaub (Crystalline Cyst Dust)

168x Glasglöckchen (Violetgrass)

46x Evergloom Ring

420.000 Mora

Wie farme ich Baizhus Aufstiegsmaterialien?

Nagadus Emerald: Dieses Material bekommt ihr durch Boss-Kämpfe gegen Gegner vom Dendro-Typ. Besiegt dazu die Dendro-Hypostase oder die Gefiederte Pilzbestie.

Dieses Material bekommt ihr durch Boss-Kämpfe gegen Gegner vom Dendro-Typ. Besiegt dazu die Dendro-Hypostase oder die Gefiederte Pilzbestie. Sporen der Pilzbestie, Leuchtendes Sporenpulver, Kristalliner Zystenstaub: Diese Materialien erhaltet ihr durch das Besiegen von Pilzbestien.

Diese Materialien erhaltet ihr durch das Besiegen von Pilzbestien. Glasglöckchen: Die Pflanze wächst an Klippen in Liyue.

Die Pflanze wächst an Klippen in Liyue. Evergloom Ring: Ein Material, das vermutlich durch den neuen Gegner “Iniquitous Baptist” erspielt werden kann, der in Version 3.6 kommen wird

Das sind Baizhus Talentmaterialien

Level Talent-Bücher Normale Materialien Besondere Materialien Mora 2 3x Lehren des “Golds” (Teachings of Gold) 6x Sporen der Pilzbestie (Fungal Spores) 12.500 3 2x Anleitung zum “Gold” (Guide to Gold) 3x Leuchtendes Sporenpulver (Luminescent Pollen) 17.500 4 4x Anleitung zum “Gold” (Guide to Gold) 4x Leuchtendes Sporenpulver (Luminescent Pollen) 25.000 5 6x Anleitung zum “Gold” (Guide to Gold) 6x Leuchtendes Sporenpulver (Luminescent Pollen) 30.000 6 9x Anleitung zum “Gold” (Guide to Gold) 9x Leuchtendes Sporenpulver (Luminescent Pollen) 37.500 7 4x Philosophie des “Golds” (Philosophies of Gold) 4x Kristalliner Zystenstaub (Crystalline Cyst Dust) 1x Worldspan Fern 120.000 8 6x Philosophie des “Golds” (Philosophies of Gold) 6x Kristalliner Zystenstaub (Crystalline Cyst Dust) 1x Worldspan Fern 260.000 9 12x Philosophie des “Golds” (Philosophies of Gold) 9x Kristalliner Zystenstaub (Crystalline Cyst Dust) 2x Worldspan Fern 450.000 10 16x Philosophie des “Golds” (Philosophies of Gold) 12x Kristalliner Zystenstaub (Crystalline Cyst Dust) 1x Krone der Weisheit (Crown of Insight), 2x Worldspan Fern 700.000

Insgesamt benötigt ihr für Baizhu folgende Materialien, um ein Talent voll hochzustufen:

3x Lehren des “Golds” (Teachings of Gold)

21x Anleitung zum “Gold” (Guide to Gold)

38x Philosophie des “Golds”(Philosophies of Gold)

6x Sporen der Pilzbestie (Fungal Spores)

22x Leuchtendes Sporenpulver (Luminescent Pollen)

31x Kristalliner Zystenstaub (Crystalline Cyst Dust)

1x Krone der Weisheit

6x Worldspan Fern

1.653.000 Mora

Wie farme ich Baizhus Figurentalente?

Talentbücher zum Gold: Diese erhaltet ihr in der “Sphäre des Verständnisses: Ring aus glimmender Asche”. Diese ist am Mittwoch, Samstag und Sonntag verfügbar.

Diese erhaltet ihr in der “Sphäre des Verständnisses: Ring aus glimmender Asche”. Diese ist am Mittwoch, Samstag und Sonntag verfügbar. Krone der Weisheit: Diese könnt ihr als Belohnung bei zeitlich begrenzten Aktionen erhalten.

Diese könnt ihr als Belohnung bei zeitlich begrenzten Aktionen erhalten. Sporen der Pilzbestie, Leuchtendes Sporenpulver, Kristalliner Zystenstaub: Erhaltet ihr durch das Besiegen von Pilzbestien.

Erhaltet ihr durch das Besiegen von Pilzbestien. Worldspan Fern: Ein Material, das vermutlich durch den neuen Gegner “Dragon of Verdure” erspielt werden kann, der in Version 3.6 kommen wird

