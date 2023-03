Ich kann kaum erwarten, dass die jetzige Version von Genshin Impact endet, obwohl sie gut ist

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo.

Dass ich Dehya in Zukunft vielleicht doch noch in meinem Team begrüßen kann, ist aber gar nicht so unwahrscheinlich. Denn es ist bereits sicher: Nach der aktuellen Version wird sie dem Standardbanner hinzugefügt.

Bei Baizhu allein bleibt es aber nicht. Als großartiges Extra kommt auch Kaveh bald mit schickem Koffer daher. Er ist ein Architekt in Sumeru und obendrein der Mitbewohner von Alhaitham. Dabei kriegen sich die beiden immer wieder wie ein altes Ehepaar in die Haare – ich lieb´s.

Genshin Impact: Collected Miscellany – Dehya: „Passion of the Burning Sands”

In Genshin Impact kam in Update 3.5 mit Dehya eine richtig coole Figur ins Spiel. Dennoch wünscht sich MeinMMO-Redakteurin Marie Friske eigentlich nur, dass die Version endlich endet.

