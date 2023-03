Genshin Impact: Neuer Charakter ist richtig mies, dabei wurde sie sehnsüchtig erwartet – „Dehya hat besseres verdient

In Version 3.5 kam Dehya als spielbarer Charakter in Genshin Impact. Doch viele in der Community äußern sich enttäuscht über die Fähigkeiten der Figur.

Wer ist Dehya? Sie ist eine Söldnerin, der man im Rahmen der Sumeru-Archon-Quest das erste Mal begegnet. Dehya ist eine knallharte Kämpferin, die jedoch auch bereit ist, Opfer zu bringen, um anderen zu helfen.

Viele Spieler freuten sich auf den Release der Figur in Version 3.5. Doch nun, da Dehya in Genshin Impact angekommen ist, äußern sich zahlreiche Fans in der Community enttäuscht und wünschen sich sehnlichst eine Verbesserung ihrer Fähigkeiten.

Hier seht ihr einen Trailer zu der Söldnerin und ihren Fähigkeiten:

„Gebt Dehya einen Buff, bitte!“

Wie reagiert die Community? Aktuell klagen viele Spieler über die Söldnerin in verschiedenen reddit-Threads oder etwa auch unter dem Youtube-Video, das Dehyas Kampffähigkeiten zeigt:

ReineGalena: „Ich interessiere mich normalerweise nicht für die Meta, aber selbst ich kann sagen, dass sie sich klobig anfühlt. Dehya hat besseres verdient“. (via YouTube)

Webbed Shadow: „Gebt Dehya einen Buff, bitte! Gebt ihr nicht einfach später ein Artefakt-Set oder bringt einen zukünftigen Charakter heraus, der sie unterstützt, wir meinen damit, dass ihr Dehyas Schadenswerte direkt verbessert!“ (via YouTube)

nickelflowers: „Ich stimmte zu, Kit eines Nischen-4 Sterne-Charakters, alles andere ist 5-Sterne-Niveau […]“ (via reddit).

Was sind die Kritikpunkte der Community? An Dehya wird haufenweise Kritik geübt. So würden ihre Attacken-Werte für einen 5-Sterne-Charakter ziemlich gering ausfallen. Und ihre Fähigkeiten seien einfach unterirdisch.

Der Hauptpunkt: Ihr Kit an sich sei viel zu schwach. Daneben werden auch einige Mechaniken ihrer Fähigkeiten kritisiert, wie etwa, dass ein Sprung ihren Elemental Burst unterbricht. Zudem fällt dieser einigen Spielern zu kurz aus, um genug Schaden zu machen. Im Gegensatz dazu sei der Cooldown zu lang (via reddit).

Obendrauf kommt die automatische Ausführung des Elemental Burts, die bei vielen Spielern nicht gut ankommt und laut einigen auch zu Problemen beim Targeting führt.

Spieler geben Hoyoverse nun Feedback und hoffen auf einen Buff, der Dehya deutlich stärker machen soll (via reddit). Zudem gibt sich die Community gegenseitig einige Tipps, was die besten Builds und Teamzusammensetzungen für Dehya sind, um noch das beste aus der Figur herauszuholen.

Der Grund, warum Dehyas Verbesserungen für viele so ein großes Anliegen zu sein scheint: Obwohl Dehyas Kampfwerte nicht die besten sind, ist sie dennoch eine recht beliebte Figur in Genshin Impact, wie in den Diskussionen immer wieder durchscheint.

Viele loben etwa den tollen Charakter der Figur oder mögen ihr Aussehen und wünschen sich, dass die Söldnerin in Zukunft auch im Kampf so richtig glänzen kann.

Was plant Hoyoverse für Dehya? Bisher gab es noch keine Informationen darüber, wie man weiter mit dem Kit der Figur verfahren möchte. Jedoch ist schon sicher: Dehya wird ab Version 3.6 dem Standardbanner hinzugefügt.

Hier findet ihr noch eine Übersicht, mit allen Promo-Codes, die ihr im Februar 2023 einlösen könnt. Diese sind regelmäßig bei neuen Codes aktualisiert.