Genshin Impact 3.5 Livestream – Das sind die neuen Charaktere, Banner und Events

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was wird es sonst noch in Version 3.5 geben? Das größte Event wird in der neuen Version das Windblume-Festival in Mondstadt sein, zu dem auch Collei aus Sumeru anreist. Hierzu wird es einige zeitlich begrenzte Spiele geben und ihr könnt ihr euch eine besondere Zweihänder-Waffe namens „Mailed Flower“ sowie Urgestein sichern.

Welche Banner wird es in Version 3.5 geben? Es gibt zwei Phasen in der neuen Version:

Am 17. Februar 2023 gab es in Genshin Impact einen großen Livestream mit einem Ausblick auf die kommenden Spielinhalte. Die neue Version 3.5 trägt das Motto „Hauch der Windblumen“ und wird ab dem 1. März 2023 verfügbar sein.

Das Spezial-Programm zu Version 3.5 in Genshin Impact fand am 17. Februar 2023 statt. Spieler erhielten dabei Informationen rund um die neuen Charaktere sowie kommende Banner und Events .

Insert

You are going to send email to