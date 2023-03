Genshin Impact Version 3.6 – Release-Datum, Charaktere und Banner

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Was wissen wir noch über Version 3.6? Ein Aspekt, der bereits bestätigt wurde, ist, dass Dehya in Version 3.6 dem Standardbanner hinzugefügt wird.

Welche Banner wird es in Version 3.6 geben? Neben den beiden neuen Charakteren gibt es Spekulationen, welche anderen Eventbanner in der kommenden Version erscheinen.

Was sagen die Leaks zu Baizhu? Baizhu wird vermutlich ein 5-Sterne-Charakter und Katalyst-Kämpfer. Es gibt vor allem zwei spekulierte Aspekte, was seine Fähigkeiten angeht:

Es ist so gut wie sicher, dass die beiden in Version 3.6 ins Game kommen, nachdem es bei den vorherigen Figuren ebenfalls gängig war, dass nach der Veröffentlichung der Splash-Art, die Charaktere in der nächsten Version erscheinen.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Insert

You are going to send email to