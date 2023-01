Genshin Impact: So könnt ihr die Weltstufe erhöhen und runtersetzen

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Andersherum bietet sich eine höhere Weltstufe dann besonders an, wenn ihr bereits über eine entsprechend starke Truppe verfügt oder möglichst gute Items farmen wollt. In dem Fall solltet ihr auf der höchstmöglichen Weltstufe spielen, die ihr mit eurer Abenteuerstufe einstellen könnt.

Was ist eine Weltstufe in Genshin Impact? Die Weltstufe legt den Schwierigkeitsgrad eurer Welt fest, bestimmt aber auch die Qualität der Belohnungen, die ihr erhalten könnt.

Hattet ihr schon einmal Probleme damit, Bosse in Genshin Impact zu besiegen? Dann ist eure Weltstufe vielleicht zu hoch und ihr solltet sie runtersetzen. Hier findet ihr eine Übersicht, mit welchem Abenteuerrang eine Stufe zusammenhängt, wie ihr die Weltstufe anpassen könnt und was ihr dabei beachten solltet.

