So könnt ihr in Genshin Impact Charaktere heilen und wiederbeleben

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wann setze ich welche Heilung ein? Vor oder nach Kampfsituationen bietet es sich an, einfach kurz zu einer Archon-Statue zu teleportieren und den Segen auszunutzen. Mit dem verfügbaren Heilungskontingent kommt ihr an einem Tag meist sehr gut aus und spart euch Ressourcen.

Werft am besten einen Blick in das Figurenhandbuch. Anhand der Beschreibungen von den Talenten könnt ihr nachsehen, über welche Heilungsfähigkeiten die jeweiligen Figuren verfügen.

Hinweis: Während des Kampfes können die Figuren nur eine gewisse Menge an Nahrung zu sich nehmen, bevor sie satt sind. Ihr könnt sie also nicht endlos mithilfe von Essen heilen.

