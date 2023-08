Wer sich mehr Action in den Kämpfen von Genshin Impact wünscht, sollte sich das neue Spiel der Entwickler unbedingt ansehen

MeinMMO-Redakteurin Marie Friske hat im Rahmen der gamescom 2023 das neue Action-Game „Zenless Zone Zero“ von HoYoverse angespielt. Besonders gut gefielen ihre dabei die spektakulären Kämpfe.

Was ist Zenless Zone Zero? Nach Honkai Star Rail wird Zenless Zone Zero das neue Spiel aus dem Hause HoYoverse, das auch hinter dem erfolgreichen Action-Rollenspiel Genshin Impact steckt.

Zenless Zone Zero wird ein weiteres Action-RPG, das in einer futuristischen Fantasy-Stadt namens New Eridu spielt. Es ist die letzte Metropole, die nach einer apokalyptischen Katastrophe übrig geblieben ist.

Denn „Hollows“, dimensionale Portale, tun sich mitten in der Luft auf und verschlingen alles, was sie berühren. Durch sie kann die wertvolle, aber gefährliche Ressource „Ether“ gewonnen werden. Jedoch beheimaten die Hollows auch fiese Monster, die „Ethereals“.

Wann erscheint Zenless Zone Zero? Zenless Zone Zero hat noch kein Release-Datum und soll auf PS4, PS5, iOs, Android und PC erscheinen. Allerdings lief schon ein Beta-Test zum Spiel.

Da ich bereits ein riesiger Fan von Genshin Impact und Honkai: Star Rail bin, war ich sehr gespannt darauf, im Rahmen der gamescom 2023 mehr über das neue Spiel von HoYoverse zu erfahren und selbst einen Blick in die Welt von New Eridu zu werfen.

Bedenkt dabei, dass es sich noch nicht um die fertige Variante des Spiels, sondern um eine aktuelle Beta-Version handelt. Bis Zenless Zone Zero erscheint, kann sich also noch das ein oder andere Detail ändern.

Hier seht ihr einen Trailer zu Zenless Zone Zero:

Bunte Figuren stehen als Kämpfer bereit

Ich durfte drei verschiedene Spiel-Modi von Zenless Zone Zero genauer unter die Lupe nehmen: Story, Stadterkundung und Challenge.

Im Story-Modus spiele ich mich einmal durchs Tutorial, während ich in der Stadterkundung die Umgebung und die Bewohner von New Eridu besser kennenlerne.

Doch am meisten Spaß habe ich während meiner kleinen Spielesession mit dem Challenge-Modus von Zenless Zone Zero.

Zu Beginn stelle ich mir ein Team zusammen. Zur Auswahl stehen mir bei dem Test alle 12 Charaktere, die bereits auf der offiziellen Webseite vorgestellt werden und über jeweils verschiedene Nah- und Fernkampf-Waffen verfügen.

Neben einem Cyborg, der mit Pistolen wild um sich schießt, gibt es etwa auch eine coole Fuchs-Lady mit einem fliegenden Geist-Wesen als Begleiter sowie einen Bären mit Raketenwerfer – mir gefällt die Auswahl der teils ausgefallenen Charaktere, die noch etwas mehr auf “Coolness” setzen als die Vorgängerspiele.

Hier seht ihr Charaktere in ihren verschiedenen Fraktionen; via zenless.hoyoverse.com

Im Gegensatz zu Genshin Impact und Honkai Star Rail habe ich nur drei Figuren in meiner Truppe statt vier, zwischen denen ich während des Kampfes schnell durchwechseln kann.

Nachdem ich aus dem bunten Roster meine Kämpfer ausgesucht habe, stehe ich auch schon einem Ethereal gegenüber.

Vernichtende Spezialattacken und gutes Timing

In Genshin Impact geht es in den Kämpfen vor allem darum, mithilfe der verschiedenen Elemente die Schwächen der Feinde auszunutzen und bestimmte Elementar-Reaktionen hervorzurufen, um ordentlich Schaden zu verursachen.

In Zenless Zone Zero ist das anders. Hier wird der Fokus mehr auf actionreiches Gameplay gelegt, bei denen ihr schnell eure Angriffe und Combos ausführt, bis die Tasten qualmen.

Dabei versuche ich die Stagger-Leiste des Gegners so weit zu füllen, bis er „stunned“, also kurze Zeit außer Gefecht gesetzt ist und ich noch größeren Schaden verteilen kann.

Daneben ist Timing das A und O in den Kämpfen. So müsst ihr im richtigen Moment ausweichen, wenn euch der Gegner etwa mit seiner riesigen Axt einen heftigen Schlag verpassen will, um dann einen Counter-Angriff zu starten.

Außerdem führt ihr durch das richtig getimte Wechseln der Spielfiguren eine sogenannte „Switch-Attack” aus, bei der man auf einen Prompt hin zwischen den Teammitgliedern durchwechselt, um eine verheerende Kombo durchzuführen.

Wenn ihr Kampf-Gameplay sehen wollt, schaut hier in den Trailer rein und springt zu 3:40. Da bekommt ihr einen Einblick.

Ähnlich wie die Figuren in Genshin Impact verfügen auch die Charaktere in Zenless Zone Zero über eine Spezial- sowie eine ultimative Attacke, wobei die letztere, wie gewohnt, in einer coolen Animation zur Schau gestellt wird.

Während des Kampfes seht ihr links im Bildschirm das sogenannte „Decibel Rating“, das die Kampfkünste live bewertet und am Ende zu einem Endergebnis zusammengefasst. Das liefert mir Ansporn, das nächste Mal meinen eigenen Rekord noch zu übertrumpfen.

Hat man einmal verstanden, wie die Kampfmechaniken ablaufen, fühlt sich jeder erfolgreiche Dodge-Counter und jede Switch-Attacke überaus belohnend an und man kommt in einen spaßigen Flow, in dem man auf stilvolle Weise den Feind erledigt.

Dabei ist die Schwierigkeit zwar anspruchsvoll genug, um für alte Action-Hasen nicht langweilig zu sein, jedoch auch leicht genug, damit Einsteiger nicht völlig verzweifeln und schnell ins Spiel reinkommen.

Zenless Zone Zero als coole Action-Alternative zu Genshin Imact

Neben der Action sorgt Zenless Zone Zero auch für eine spannende, neue Welt mit verschiedenen Aktivitäten wie Mini-Spielen und Quests, die nur darauf wartet, von mir erkundet und erfüllt zu werden.

Von der Geschichte habe ich noch nicht viel gesehen, jedoch hat das Bisschen im Anspielen ausgereicht, um mein Interesse zu wecken.

Vor allem hat mich das Kampfsystem davon überzeugt, dass mit Zenless Zone Zero ein neues Spiel von HoYoverse erscheinen wird, in dem viel Action für Einsteiger aber auch Fans des Genres geboten wird.

Wer also weniger darüber nachdenken möchte, welche Elemente sich gut kombinieren lassen und mehr für schnelles Hauen in die Tasten und belohnende Kombos zu begeistern ist, der sollte auf jeden Fall Zenless Zone Zero im Auge behalten.

