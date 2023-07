Genshin Impact: So bekommt ihr mit PS Plus zusätzliche Belohnungen

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wenn ihr immer auf der Jagd nach kostenlosen Geschenken in Genshin Impact seid, schaut in unserer Promo Code-Übersicht vorbei. Hier könnt ihr euch hin und wieder auch das heißbegehrte Urgestein sichern:

Habt ihr die Geschenke so eingesammelt? Wie findet ihr solche Aktionen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Heute startete Version 3.8 in Genshin Impact mit neuen Bannern – Alle Infos in 2 Minuten

Mit jeder neuen Version in Genshin Impact können sich PlayStation Plus Abonnenten den Bonus dann erneut holen (via blog.playstation.com ).

Was bekommen die Abonnenten? Für die PlayStation Plus Abonnenten gibts folgende Items als kleinen Bonus:

Abonnenten von Playstation Plus können sich in Genshin Impact zusätzliche Belohnungen abholen. Alle wichtigen Informationen, welche Items ihr bekommen könnt und wie ihr das macht, findet ihr hier.

