Honkai: Star Rail 1.3 Banner – Die neuen Charaktere Imbibitor Lunae und Fu Xuan

Wir stellen euch in einem kurzen Video ein nützliches Feature in Baldur’s Gate 3 vor, dass ihr nicht vergessen solltet.

Was wird es sonst noch in Version 1.3 geben? Ein weiteres Kapitel mit dem Titel „Eine Seelenberuhigung, ein langer Weg voraus“ wird der Trailblaze-Mission in Version 1.3 hinzugefügt.

Heute startete Version 4.0 in Genshin Impact mit neuen Bannern und Charakteren – Alle Infos in 2 Minuten

Genshin Impact: So bekommt ihr mit PS Plus zusätzliche Belohnungen

Welche Banner wird es in Version 1.3 geben? Wie gewohnt, werden die Banner in 2 Phasen erscheinen:

Fu Xuan trägt den Titel Master Diviner und gehört der Xianzhou Luofu an. Sie ist ebenfalls eine 5-Sterne-Figur, gehört zum Kampftyp Quanten und dem Pfad der Bewahrung. Mithilfe ihrer Fähigkeiten kann sie unter anderem eine gewisse Menge an Schaden ihrer Teammitglieder absorbieren und eigene Lebenspunkte wiederherstellen. Durch ihre Ultimate verpasst sie allen Feinden Quanten-Schaden.

Insert

You are going to send email to