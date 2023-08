Am 30. August 2023 startet in Honkai: Star Rail die Version 1.3 „Weltliche Trümmer im Auge des Himmels“. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zur neuen Version zusammengefasst.

Wann erscheint Version 1.3? Am 30. August. 2023 um 00:00 Uhr läuft die Aktualisierung in Honkai: Star Rail und wird voraussichtlich 5 Stunden dauern.

In der Zeit könnt ihr das Spiel nicht zocken. Es winken euch jedoch 300 Stellare Jade als Entschädigung. Schon jetzt könnt ihr den Pre-Download zur neuen Version vornehmen.

Hier seht ihr einen Trailer zur neuen Version 1.3:

Das sind die neuen Inhalte von Version 1.3 in Honkai: Star Rail

Welche neuen Charaktere gibt es in Version 1.3? In der neuen Version werden Imbibitor Lunae, die Drachenform von Dan Heng, sowie Master Diviner Fu Xuan als neue 5-Sterne-Charaktere dem Spiel hinzugefügt. Daneben wird 4-Sterne-Figur Lynx, die jüngste der Landau-Geschwister, als neue spielbare Figur kommen.

Mehr zu den neuen Charakteren und ihren Fähigkeiten findet ihr hier:

Honkai: Star Rail 1.3 Banner – Die neuen Charaktere Imbibitor Lunae und Fu Xuan

Welche Banner gibt es in Version 1.3? Die Banner werden in zwei Phasen eingeteilt. Die erste Phase wird vom Beginn des Updates am 30. August 2023 bis zum 20. September, 11:59 Uhr (Serverzeit) laufen und folgende Banner enthalten:

„Epochales Himmelsprisma“ : Imbibitor Lunae als 5 Sterne-Charakter (Die Zerstörung, Imaginär); Yukong, Asta und 7. März als 4 Sterne-Charaktere

: Imbibitor Lunae als 5 Sterne-Charakter (Die Zerstörung, Imaginär); Yukong, Asta und 7. März als 4 Sterne-Charaktere „Strahlende Verankerung“: 5-Sterne-Lichtkegel „Heller als die Sonne“ (Die Zerstörung) mit Imbibitor Lunae; 4-Sterne-Lichtkegel „Tanz! Tanz! Tanz!“, „Planetarisches Rendevouz“ und „Landaus Wahl“

Hier sehr ihr die Banner der Version 1.3

In der zweiten Phase wird es dann diese Banner geben:

„Visionäre Vorhersage“ : Fu Xuan als 5-Sterne-Charakter (Die Bewahrung, Quanten); Lynx, Hook und Pela als 4-Sterne-Charaktere

: Fu Xuan als 5-Sterne-Charakter (Die Bewahrung, Quanten); Lynx, Hook und Pela als 4-Sterne-Charaktere „Strahlende Verankerung“: 5-Sterne-Lichtkegel „Ihre Augen sind bereits geschlossen“ (Die Bewahrung) mit Fu Xuan; 4-Sterne-Lichtkegel „Perfektes Timing“, „Unter dem blauen Himmel“, „Trend des universellen Markts“

Welche Aktionen gibt es im 1. Teil der Version 1.3? Nähere Informationen gibt es zu diesen Events, die bald in der neuen Version in Honkai: Star Rail starten:

Geschenk der Odyssee : Aktionszeitraum von der Aktualisierung auf 1.3 bis zum 10. Oktober 2023, 03:59 Uhr (Serverzeit), tragt euch 7 Tage ein, um 10x Sonderpässe abzustauben

: Aktionszeitraum von der Aktualisierung auf 1.3 bis zum 10. Oktober 2023, 03:59 Uhr (Serverzeit), tragt euch 7 Tage ein, um 10x Sonderpässe abzustauben Hektik und Trubel in der Aurum-Allee : Aktionszeitraum vom 31. August, 12:00 Uhr bis 18. September 2023, 03:59 Uhr mit 4-Sterne Figur Sushang und 1840 Stellare Jade als Belohnung

: Aktionszeitraum vom 31. August, 12:00 Uhr bis 18. September 2023, 03:59 Uhr mit 4-Sterne Figur Sushang und 1840 Stellare Jade als Belohnung Planarer Riss: Aktionszeitraum vom 6. September 2023, 04:00 Uhr bis 13. September 2023, 03:59 Uhr, mit verdoppelten Belohnungen für Planarornamente

Was gibt es sonst noch in Version 1.3? In der neuen Version kommen diese dauerhaften Inhalte dazu:

Neues Kapitel der Trailblaze-Mission

Neues Gebiet Aurum-Allee

Begleitermissionen zu Imbibitor Lunae und Luka (direkt zu Beginn der neuen Version)

Begleitermissionen zu 7. März und Lynx (ab dem 20. September 2023)

Update der Universum-Simulation: Schwarmkatastrophe

5-Sterne Lichtkegel in Hertas Laden verfügbar

Neuer Gegner und 2 neue Etappen

Maximale Trailerblazer-Kraft wird von 180 auf 240 erhöht, neues Kraft-System hinzugefügt

Mehrere System-Aktualisierungen

Hier findet ihr noch eine Übersicht, mit allen Promo-Codes, die ihr aktuell einlösen könnt.