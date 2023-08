Genshin Impact 4.0: Das sind die neuen Banner und Charaktere

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Zwei neue Artefakte-Sets werden ins Spiel integriert. Daneben bringt das Update System-Verbesserungen, etwa was die Map-Ansicht in verschiedenen Ebenen und das Beobachten eines TCG-Duells im Koop angeht. Zudem gibt es neue Beitrittsanimationen der Charaktere in eurer Truppe.

Was wird es sonst noch in Version 4.0 geben? Neben den neuen Charakteren beschert euch das Update mit einer neuen Region zahlreiche neue Inhalte:

Genshin Impact: So bekommt ihr mit PS Plus zusätzliche Belohnungen

Welche Banner wird es in Version 4.0 geben? Wie gewohnt werden die Banner-Phasen in 2 Phasen geteilt.

Wer sind die neuen Charaktere? Lyney ist ein gefeierter Magier am Hof von Fontaine. Er ist ein neuer 5- Sterne-Charakter und Pyro-Kämpfer, der als Waffe einen Bogen trägt. Seine Konstellation trägt den Namen Felis Fuscus. Er verfügt über die Fähigkeit, sich in eine Grinsemützenkatze zu verwandeln, um ein Feuerwerk zu entfachen.

Die neue Version 4.0 trägt das Motto „As Light Rain Falls Without Reason“ und heißt auf Deutsch: „Grundlos gefallen, wie ein sanfter Regen“. Ab dem 16. August 2023 wird sie in Genshin Impact verfügbar sein.

Am 4. August 2023 gab es in Genshin Impact einen großen Livestream mit einem Ausblick auf die kommenden Spielinhalte.

Das Spezial-Programm zu Version 4.0 in Genshin Impact fand heute, am 4. August 2023 als Livestream statt. Spieler erhielten Informationen rund um die kommenden Banner und die Charaktere, auf die sie bald ziehen können.

