Könnte dieses neue Rollenspiel der nächste große Hit nach Genshin Impact werden? – Ich sage ja

Bald ist es endlich soweit und das neue Sci-Fi-RPG von HoYoverse „Honkai: Star Rail“ hat seinen Release. MeinMMO-Redakteurin und Fan von Genshin Impact Marie Friske wurde von den Trailern direkt abgeholt und glaubt, dass dem Spielstudio mit Honkai: Star Rail der nächste Erfolgshit gelingt.

Am 24. März 2023 gab es einen großen Livestream, in dem Hoyoverse neue Informationen zum kommenden Weltraumfantasie-RPG Honkai: Star Rail veröffentlichte.

Dabei wurde das genaue Release-Datum des Spiels bekannt gegeben: Am 26. April 2023 wird das Sci-Fi-Abenteuer an den Start gehen – als großer Genshin-Impact-Fan ist die Vorfreude bei mir riesig.

In Honkai: Star Rail erkundet man als Spieler mit dem Astralexpress die Galaxie. Man entdeckt unterschiedliche Welten, lernt verschiedene Charaktere auf der Reise kennen und lüftet Geheimnisse des Universums.

Stärkste Elemente von Genshin Impact übernommen

Einer der wichtigsten Aspekte in Genshin Impact sind die interessanten und vielseitigen Charaktere, denen man auf seiner Reise durch Teyvat begegnet. Neben ihrem ästhetischen Design punkten sie bei mir mit ihren komplexen Persönlichkeiten und spannenden Hintergrundgeschichten.

Gerade hier setzt auch Honkai: Star Rail an und weckt mein Interesse. Von der geheimnisvollen „Kafka“, über das quirlige Mädchen „March 7th“ bis hin zum ruhigen Senior-Member der Crew „Welt“, wurden bereits unterschiedlichste Persönlichkeiten vorgestellt und ihre Geschichten angeteasert.

Links seht ihr Kafka, mittig March 7th und rechts Welt, via: YouTube

March 7th ist etwa eine lebensfrohe Person, die immer mit einer Fotokamera durch die Gegend springt und gute Laune unter den Crewmitgliedern versprüht. Mysteriös ist aber der Umstand, wie sie Teil der Crew wurde.

Man fand das Mädchen in einem gewaltigen Eisblock eingefroren, welcher durch das All schwebte. Sie wurde befreit und zum Astralexpress gebracht, wo sie ohne jegliche Erinnerungen an die vergangenen Ereignisse ein neues Leben startete. Der Name March 7th, also der 7. März, ist das Datum, an dem sie auf dem Express erwachte.

Genau solche Hintergrundgeschichten und die Ergründung, was dahintersteckt, reizen mich an Spielen wie Genshin Impact. Ich möchte verschiedene Persönlichkeiten kennenlernen, nur um dann im nächsten Moment überrascht zu werden, wenn eine andere Facette offenbart wird.

Das Special Program von Honkai: Star Rail wirft mir immer wieder kleine Hinweise zu, wer die Charaktere zu sein scheinen – doch den Rest muss ich als Spielerin selbst herausfinden und darauf freue ich mich.

Neben den interessanten Figuren verspricht das neue Sci-Fi-Game einen spannenden Plot, der mich mit den Äonen sofort an die Archons, die Gottheiten in Genshin Impact erinnert.

Außerdem warten viele Geheimnisse, Rätsel sowie Erkundungsmöglichkeiten auf die Spieler. All das sind Aspekte, die schon den Multiplayer-Titel Genshin Impact für mich so gut machen:

So habe ich meine Liebe zu Genshin Impact entdeckt

Neues Setting für Genshin Impact-Fans

Jedoch ist Honkai: Star Rail unterschiedlich genug, um nicht einfach ein Genshin-Impact-Klon zu sein. So könnte ich mir gut vorstellen, das neue RPG als Ergänzung zu meinem bisherigen Abendprogramm zu zocken.

Das Sci-Fi-Setting ist in dem bereits bekannten Universum von „Honkai Impact 3rd“ verortet. Als Genshin-Impact-Spielerin ist es aber eine völlig neue Welt für mich. Sie soll unterschiedliche Schauplätze bieten, wie den Eisplaneten Jarilo-VI oder die Herta Space Station, wo die Reise beginnt.

In der futuristischen Herta Space Station beginnt das Abenteuer, via: YouTube

Unterschiede im Gameplay zu Genshin Impact

Einer der größten Unterschiede liegt aber wohl in der Spielmechanik. Denn Honkai: Star Rail setzt auf ein rundenbasiertes Kampfsystem. In einer Auseinandersetzung steuert ihr eine Truppe bestehend aus 4 Charakteren, die nacheinander ihre Aktionen ausführen – ebenso wie die Gegner.

Je schneller ein Charakter agiert, desto mehr Handlungen sind innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausführbar. Dazu ermöglichen bestimmte Skills mehrere Angriffe direkt hintereinander.

Denn auch in Honkai: Star Rail verfügen die Charaktere, ähnlich wie in Genshin Impact, über besondere Fähigkeiten. Zusätzlich gehören sie einem von sieben „Paths“ an, die bestimmte Eigenschaften mit sich bringen:

So ist etwa Jing Yuan ein Charakter des „Path of Erudtion“ und macht damit besonders viel AoE-Schaden. In seiner Ultimate beschwört er einen „Golden Spirit“ namens „Lightning-Lord“ der mehrere Angreifer gleichzeitig attackiert.

Welt dagegen gehört dem „Path of Nihility“ an. Charaktere dieses Typs schwächen die Feinde. Mit seinen Fähigkeiten kann Welt Gegner gefangen halten und deren Geschwindigkeit reduzieren.

Welt im Combat Ultimative Fähigkeit von Jing Yuan So sieht der rundenbasierte Kampf in Honkai: Star Rail aus, via: YouTube

Auch wenn Genshin-Impact-Spielern die Mechanik der besonderen Charakterfähigkeiten bekannt vorkommt, liefert Honkai Star: Rail durch das rundenbasierte Kampfsystem eine völlig andere Spielweise.

In Genshin Impact haue ich hektisch in die Tasten und wechsel in Lichtgeschwindigkeit durch die Charaktere, um Elementar-Effekte hervorzurufen. Honkai: Star Rail legt im Gegensatz dazu einen noch größeren Fokus auf Strategie und Planung. So geht es weniger darum, flink zu reagieren, als vielmehr das Meiste aus einer Runde herauszuholen und effektiv zu spielen.

Das Spielprinzip in Kombination mit der Ausrichtung als Einzelspieler-Titel sehe ich als eine willkommene Abwechslung zu Genshin Impact, die vor allem strategisch-fokussierte Spieler abholen könnte.

Honkai Star Rail ist jetzt schon heiß ersehnt

Honkai: Star Rail scheint einerseits auf bekannte und beliebte Spiele wie Genshin Impact und Honkai Impact 3rd aufzubauen, indem es auf altbewährte Elemente und ein etabliertes Setting setzt. Damit könnte es vor allem die bereits vorhandene HoYoverse-Spielerschaft abholen – das zeichnet sich auch schon vor dem Release ab.

Bereits jetzt ist das Interesse an dem Sci-Fi-Spiel international riesig. Wie Axios berichtet, gab es bereits mehr als 10 Millionen Vorregistrierungen für Honkai: Star Rail – 2,5 Millionen davon außerhalb von China:

Neues Spiel von „Genshin Impact“-Machern hat schon 10 Millionen Registrierungen – Das ist Honkai: Star Rail

Gleichzeitig können Spieler aber auch ohne jegliches Vorwissen in das Sci-Fi-Abenteuer starten, womit auch neue Interessierte angelockt werden könnten. Obendrein ist das Game, wie auch seine Vorgänger, völlig kostenlos spielbar.

Das einzige, was hier vielleicht den ein oder anderen abschrecken könnte, wäre das Gacha-Systen. Wenn Honkai: Star Rail jedoch genauso gut wie Genshin Impact ohne Kosten spielbar wird, sehe ich kein Problem darin.

Gerade das Sci-Fi-Setting im Rollenspielbereich könnte besonders gut funktionieren, um eine neue Spielerschaft anzulocken. Das genretypische Fantasy-Thema, wie man es etwa auch aus Genshin Impact kennt, bedienen schon zahlreiche andere Games.

Im Verhältnis dazu gibt es deutlich weniger Rollenspiele, die in einer futuristischen Welt verortet sind. Dadurch könnte sich Honkai: Star Rail auf dem Markt vielleicht einfacher durchsetzen und nochmal andere Spieler ansprechen, als es zum Beispiel ein Nachfolger von Genshin Impact könnte.

Das neue Rollenspiel wird am 26. April für PC, Android und iOS verfügbar sein. Eine Playstation-Version wird später folgen.

Meine Vorfreude auf Honkai: Star Rail ist auf jeden Fall jetzt schon riesig und ich kann es kaum erwarten, meine Reise mit dem Astralexpress zu starten.

Bis zum 26. April werde ich meine Wartezeit mit Genshin Impact verkürzen. Hier kommt im nächsten Update mit Baizhu endlich einer meiner absoluten Lieblingscharaktere als spielbare Figur:

