Honkai Star Rail: So sichert ihr euch mit Twitch Drops 5 Geschenke

Wir erzählen euch in einem kurzen Video, warum der Twitch-Streamer FleeceKing Hass-Nachrichten von Pokémon GO Spielern erhält.

So könnt ihr in der Zwischenzeit etwas anderes tun und nebenbei eure Belohnungen sichern.

Was muss ich beachten? Alle Drops bauen aufeinander auf. Ihr müsst also eure vorher errungenen Belohnungen sichern, ehe ihr weiter machen könnt.

Vergesst nicht eure Belohnungen auf Twitch abzuholen, damit diese in Honkai auch in euer Postfach verschickt werden. Tut ihr das nicht, könnten eure Belohnungen nach abgelaufener Galgenfrist verschwinden.

Nun sucht ihr euch einen Streamer auf Twitch aus, der seinen Stream mit “Drops aktiv” markiert hat. Diesen müsst ihr nun zuschauen, wie er streamt. Nach verstrichener Zeit schaltet immer mehr Drops frei und könnt so stufenweise an eure Belohnungen kommen.

Was für Geschenke sind das? Honkai: Star Rail, das neue Gacha-Game von den Entwicklern von Genshin Impact , arbeitet mit Twitch gemeinsam, um euch durch Drops zu beschenken. Ihr erhaltet also Belohnungen für euer Spiel, wenn ihr ausgewählten Streamern beim Zocken zuschaut. Zu den Belohnungen gehören:

Honkai: Star Rail ist vor kurzem erst veröffentlicht worden und passend dazu gibt es mit Twitch Drops viele Willkommensgeschenke, die ihr kostenlos abholen könnt. Wir zeigen euch wie das geht, was ihr beachten müsst und was die Geschenke beinhalten.

