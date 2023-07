Was wird es sonst noch in Version 1.2 geben? Neben den neuen Charakteren und Bannern wird es 2 neue Gebiete, die Alchemiekommission und die Schuppenklamm geben. Auch weitere Gegner werden dem Spiel hinzugefügt.

Über die Lichtkegel-Aktionswarps könnt ihr außerdem die entsprechenden Lichtkegel „The Unreachable Side“ von Blade und „Patience Is All You Need“ von Kafka bekommen

Welche Banner wird es in Version 1.2 geben? Die neue Version wird in 2 Phasen ablaufen:

Am 8. Juli 2023 fand ein großer Livestream statt, der die neuen Inhalte in Honkai: Star Rail zeigte. Die nächste Version 1.2 trägt den Titel „Even Immortality Ends“ (auf Deutsch: „Auch Unsterblichkeit endet“). Das Release-Datum von Version 1.2 ist der 19. Juli 2023.

