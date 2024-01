Steam: Nach knapp 30 Jahren könnt ihr einen Klassiker von Bethesda kostenlos und völlig überarbeitet spielen

Was ihr in Daggerfall Unity erwarten könnt: Für alle, die das Spiel 1996 noch nicht selbst spielen konnten, bietet die Remaster-Version also ein ganz neues Abenteuer. Aber auch für alte Fans sollte sich die neue Version lohnen, denn diese glänzt nicht nur mit neuer Grafik.

Den Titel von 1996 allerdings heute mit modernerer Technik zu spielen, stellt sich recht herausfordernd dar. Keiner Wunder also, dass sich ein paar Fans vor knapp 10 Jahren entschlossen haben an einer Remaster-Version von Daggerfall zu arbeiten.

The Elder Scrolls ll: Daggerfall ist ein Spiel aus dem Jahr 1996, das ebenfalls großartige Spiele wie Super Mario 64, Quake oder Pokémon Rot und Blau hervorbrachte. Für die Gamer dieser Zeit war es also ein ziemlich gutes Jahr und das Potenzial von Videospielen ist damals quasi explodiert.

