Mit Peter Hines verlässt eines der bekanntesten Gesichter Bethesda. Viele Spieler und Journalisten kennen ihn als PR-Chef von Bethesda. Nach dem Release von Starfield ist für ihn die Zeit wohl gekommen.

Bethesda, die Firma hinter Starfield, Elder Scrolls und Fallout, hat erklärt, dass Peter Hines das Unternehmen verlassen wird.

In einem Statement auf Twitter kündigte Bethesda Hines’ Rücktritt an und dankte ihm für seine Beiträge zum Studio während seiner 24-jährigen Tätigkeit im Unternehmen. Bethesda schreibt selbst dazu:

„Petes öffentliche Präsenz war nur ein kleiner Teil seiner Rolle bei Bethesda, obwohl die Art und Weise, wie er uns repräsentierte, in die Werte überging, die er hier pflegte: Authentizität, Integrität und Leidenschaft.“

Hines gehört neben Todd Howard zu den wichtigsten Leuten bei Bethesda

Pete Hines kam 1999 zu Bethesda Softworks, wo er über 23 Jahre lang Senior Vice President of Global Marketing and Communications war. Erst 2022 wurde er schließlich zum Head of Global Publishing befördert. Neben Todd Howard zählt Hines zu den bekanntesten Gesichtern des Unternehmens.

Hines meldete sich auf Twitter ebenfalls noch zu Wort und äußerte sich zu dem Rücktritt. Hier dankte er seinen Kollegen und Freunden, die ihn jahrelang begleiteten.

Nach 24 Jahren habe ich beschlossen, dass meine Zeit bei Bethesda Softworks zu Ende ist. Ich gehe in den Ruhestand und werde ein aufregendes neues Kapitel meines Lebens beginnen, in dem ich Interessen und Leidenschaften erforsche, meine Zeit spende, wo ich kann, und mir mehr Zeit nehme, um das Leben zu genießen. (…) Nach einer großartigen Karriere, gipfelnd im unglaublichen Release von Starfield, fühlt es sich an, als wäre die Zeit reif.

Viele Spieler kannten Peter Hines vor allem durch seine öffentlichen Aufritte, denn hier vertrat er sein Unternehmen, sprach mit Spielern und diskutierte über Spiele wie Redfall, Fallout 76 oder das neue Starfield. Erst kürzlich sprach er in einem Interview mit der GameStar (Paywall) über Starfield und erklärte, warum das Spiel nicht für jeden geeignet sei.

