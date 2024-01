Steam: In einem neuen Farming-Spiel werdet ihr zu Monstern, um euren Alltag zu meistern

Auf Steam soll in diesem Jahr ein neues Farming-Spiel erscheinen, welches sich selbst als „Fantasy-Landwirtschaftssimulator“ bezeichnet. Im Ankündigungstrailer wird auch ziemlich schnell deutlich, dass Tales of Seikyu nicht wie alle anderen Farming-Spiele sein will.

Was ist das für ein Spiel? Tales of Seikyu heißt das neue Farming-Spiel, welches für 2024 auf Steam angekündigt ist. Wann genau das Spiel erscheinen soll, ist noch unbekannt, aber ab dem 12. Januar 2024 startet es auf Kickstarter.

Das Spiel führt euch in das verborgene Feenland Seikyu, welches ein Zufluchtsort für Yokai, also verschiedene Geister und Dämonen, ist. Ihr beginnt dort euer neues Leben auf einem Bauernhof und versucht, mit den Aufgaben und den neuen Nachbarn zurechtzukommen. Dabei merkt ihr dann bald, dass Seikyu von alten Göttern bedroht wird.

Dass ihr also ein paar mehr Herausforderungen meistern müsst, um euer Überleben zu sichern, zeigt auch schon der Trailer:

In Tales of Seikyu werdet ihr selbst zum Monster: Wie der Trailer recht schnell zeigt, geht ihr euren alltäglichen Aufgaben nicht nur in eurer menschlichen Gestalt nach. Denn wie sich das für einen Yokai gehört, könnt ihr eure Gestalt verändern.

Dafür sammelt ihr im Spiel verschiedene Masken, die euch dann eine neue Form annehmen lassen. So werdet ihr zum Beispiel zu einem Wildschwein, um das Feld zu pflügen oder zum nassen Schleim, um das Feld zu wässern.

Aber auch außerhalb eurer Farm sind diese Kräfte ziemlich nützlich. So könnt ihr euch in einen Krähen-Tengu verwandeln und weite Strecken abfliegen oder schnell an die Spitze eines Berges gelangen. Als Schleim könnt ihr dann sogar alles unter Wasser erkunden.

Tales of Seikyu verspricht viele Features, die man sich von einem Farming-Spiel wünscht

Neben dem Aspekt der Gestaltwandlung zeigt der Trailer noch einige weitere Features:

Erkundet eure Umgebung

Sammelt Ressourcen, und sprengt dafür zum Beispiel Bäume einfach in die Luft

Helft den verschiedenen NPCs und nutzt dafür eure verschiedenen Formen

Baut euren Hof und euer Hotel nach eigenen Vorstellungen und dekoriert euer Haus

Pflegt eure Tiere

Kocht verschiedene Gerichte

Kämpft mit euren Waffen gegen die alten Götter und erhaltet von ihnen Schätze

Spielt gemeinsam mit euren Freunden

Ebenfalls verspricht euch der Trailer, dass ihr Beziehungen mit den verschiedenen Dorfbewohnern aufbauen könnt. Dabei wird auch die Möglichkeit bestehen, eine Romanze zu starten.

In verschiedenen Interaktionen könnt ihr mit den rund 30 Charakteren Kontakte knüpfen, Handel abschließen und ihre Geschichten kennenlernen. Die Bewohner sind dabei so unterschiedlich, wie man sich Yokai vorstellen kann: Von „menschlichen“ Gestalten bis hin zu Nachbarn in Otter- oder Vogel-Gestalt ist im Trailer schon einiges zu sehen.

