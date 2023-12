In einem Survival-Spiel auf Steam bekommt ihr bessere Rezepte, wenn ihr nett zu dem Geist seid, der in eurer Insel wohnt

Mit Voyagers of Nera (PC) entwickelt Treehouse Games ein neues Survival-Spiel, das in einer magischen Meereswelt spielt und Koop für bis zu 16 Spieler bietet.

Was ist das für ein Spiel? Voyagers of Nera ist ein neues Survival-Spiel auf Steam, das von ehemaligen Riot-Mitarbeitern entwickelt wird und zuvor unter dem Arbeitstitel „Project Islands“ bekannt war. Das Spiel ist kooperativ mit bis zu 16 Spielern spielbar und soll bereits 2024 auf Steam erscheinen.

Voyagers of Nera spielt in einer „Meereswelt“ mit zahlreichen Inseln, die magische Kreaturen und uralte Mysterien beheimaten. Durch den Comic-artigen Grafikstil und die optisch an den polynesischen Kulturraum angelehnte Spielwelt erinnert das Survival-Spiel an den Disney-Film „Vaiana“ (englisch Moana).

Das Spiel bietet obendrein bekannte Gameplay-Mechaniken aus dem Survival-Genre. Ihr farmt Ressourcen, erkundet die Spielwelt und baut Gebäude und Gegenstände. Auch der Kampf gegen mächtige Leviathane gehört dazu.

Den offiziellen Trailer zu Voyagers of Nera zeigen wir euch hier:

Was zeichnet Voyagers of Nera aus? Eine Besonderheit von Voyagers of Nera ist zudem die Verbindung der Spieler zu einem Inselgeist. Mit diesem baut ihr einen Bund auf, den ihr dann stetig verbessert.

Inselgeister sind lebendige Inseln und die Spieler haben als sogenannte Runengeborene die Macht, den Inselgeist ihrer Insel zu erwecken und mit ihm zusammen die Inseln vor der Verderbnis zu schützen sowie das Gleichgewicht der instabilen Meere wiederherzustellen.

Wenn ihr eine gute Beziehung zu eurem Inselgeist pflegt, indem ihr beispielsweise die Insel bewirtschaftet, schaltet ihr neue Rezepte und Handwerkskünste frei. Damit könnt ihr dann bessere Gegenstände oder schönere Gebäude bauen und euer Dorf wohnlicher gestalten.

Wer steckt hinter Voyagers of Nera? Voyagers of Nera wird von Treehouse Games entwickelt. Das ist ein recht junges Entwicklerstudio, das unter anderem aus ehemaligen Entwicklern von Riot Games und Microsoft besteht.

Zu den ehemaligen Riot-Mitarbeitern zählt auch Michael Chu, Mitgründer und CEO von Treehouse. Dieser war zuvor sieben Jahre lang Product-Lead bei Riot Games und arbeitete unter anderem an League of Legends.

Falls ihr 2024 weitere Survival-Spiele entdecken wollt, stellen wir euch auf MeinMMO 8 verschiedene Titel vor, die euch im kommenden Jahr erwarten:

