Neues Survival-Spiel für Steam, PS5 und Xbox sieht aus, als wäre es ARK: Survival Evolved, aber von Disney

Wie kommt der Ankündigungstrailer an? Der Ankündigungstrailer von Under a Rock konnte auf YouTube bereits einige Kommentare sammeln. Ein Großteil davon ist durchaus positiv.

Der wohl aufdringlichste Unterschied zu ARK ist der Grafikstil von Under a Rock. Das Spiel setzt nicht auf eine möglichst realistische oder echt aussehende Gestaltung der Spielwelt, sondern auf einen farbenfrohen Cartoon-Look, dessen Zeichenstil an Filme und Serien von Disney erinnert.

Ähnlich wie in den auf Steam beliebten Titeln ARK: Survival Evolved und dessen UE5-Remake ARK: Survival Ascended könnt ihr gegen die verschiedenen Kreaturen von Under a Rock nicht nur kämpfen, ihr könnt sie auch zähmen, züchten und sie als Reittiere verwenden.

Was zeichnet Under a Rock aus? Spielerisch setzt Under a Rock auf Gameplay-Elemente, die für Survival-Games typisch sind. So könnt ihr beispielsweise Ressourcen farmen, Gegenstände craften und eigene Gebäude bauen. Auch das Kochen von Nahrung gehört zum Spiel.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Das Survival-Spiel Under a Rock zeigt sich erstmals in einem neuen Trailer

Ihr spielt einen Entdecker des frühen 19. Jahrhunderts, der in einem verborgenen Land gestrandet ist, in dem die Evolution etwas anders verlief. Die Spielwelt ist eine prozedural generierte Insel, auf der es exotische und tödliche Kreaturen, eine dschungelartige Flora sowie feindlich gesinnte Ureinwohner gibt.

Was ist das für ein Spiel? Under a Rock ist ein kommendes Survival-Game, das von „Nordic trolls“ entwickelt wird und auf Steam, Xbox, PS5 und im Epic Game Store erscheint.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to