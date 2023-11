Steam: Neues Survival-Spiel macht euch zum Kapitän eines Luftschiffes, so macht ihr bei der Pre-Alpha mit

In der Pre-Alpha will Lost Skies bereits jetzt zeigen, wie komplex und hübsch die Inseln sind und verschiedenen Ruinen der alten Zivilisation präsentieren, welche durch ein mysteriöses Event erschüttert wurden.

Die drei folgenden Screenshots zeigen einige Charaktere des Spiels in verschiedenen Gebieten und Aktionen. Unter anderem fliegen sie mit einem Gleiter durch die Luft oder schwingen sich an einem Enterhaken durch ein paar Ruinen.

Was bietet die Pre-Alpha? Aktuell startet Lost Skies in die Pre-Alpha-Phase. Verbunden damit haben die Entwickler drei neue Screenshots hochgeladen, um auch Spielern, die nicht an dem Spieltest teilnehmen, zu zeigen, wie weit die Entwicklung seit Mai 2023 gekommen ist.

Wie meldet ihr euch zu Pre-Alpha an? Wenn ihr Interesse daran habt, Lost Skies schon in der Pre-Alpha kennenzulernen, solltet ihr auf dem offiziellen Discord-Kanal des Spiels aktiv sein und euch dann für den offenen Spieltest anmelden.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to