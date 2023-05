Neues Survival-Spiel auf Steam macht euch zu Kapitänen eures eigenen Luftschiffs, bietet Koop und Crafting

Der neue Trailer von Clash of Clans landet in den YouTube-Trends auf Platz 1 – „Hoffentlich kommt irgendwann ein Film“

„Dein Himmelschiff ist nicht nur dein Zuhause in den Wolken, sondern auch dein Kriegsschiff, das du in die Schlacht führst und um das Überleben in tückischem Wetter kämpfst“, sagt Bossa Games (via PC Gamer ).

Was ist Lost Skies für ein Spiel? Lost Skies ist ein kooperatives Surival-Abenteuer, in dem ihr alleine oder mit bis zu sechs Mitspielern eure Umgebung frei erkunden könnt. Als letzte Überlebende kämpft ihr euch durch eine verwüstete, offene Welt und steuert anpassbare Luftschiffe.

In dem kooperativen Survival-Spiel Lost Skies auf Steam erkundet ihr alleine oder mit Freunden schwebende Inseln auf eurem selbstgebauten Luftschiff und zieht in den Krieg gegen riesige Monster.

