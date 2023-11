Neues Survival-Spiel kommt 2024 auf Steam, setzt voll auf PvE, hat im geschlossenen Test schon 12.000 Spieler

Auch wenn man wirklich viel Zeit mit der Charaktererstellung verbringen kann, kommt es am Ende natürlich vor allem auf das eigentliche Gameplay an.

„Inflexion Games“ plant, bald auch ein Video zu den Spiel-Tests im November zu veröffentlichen. Vielleicht erfahren wir dort noch mehr darüber, was uns bald in Nightingale erwartet.

Natürlich kommt es gerade in frühen Phasen eines Spieles auch immer wieder zu Bugs. So auch im aktuellen Test von Nightingale.

In Nightingale ist es nämlich möglich, dem eigenen Charakter einen Metall-Zahn zu verpassen. Gleich 3000 Spieler nutzten dieses Feature. 309 „Realmwalkers“, so heißen die Abenteurer in der Welt von Nightingale, gingen sogar so weit, gleich alle Zähne durch eine glänzende Version zu ersetzen.

