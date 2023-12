Steam: MMORPG im Anime-Stil wechselt auf Unreal Engine 5, schaut jetzt aus wie ein neues Spiel

The Finals hat ein neues Event. Das Winterevent 2023 bringt Schnee auf die Map Monaco in the Finals. Außerdem gibt es neue Skins.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was haltet ihr von den Änderungen? Spielt ihr aktiv Mabinogi? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Was plant Nexon noch? Nexon gibt an, dass Eternity Project ein langfristiges Projekt sei. Durch das Projekt soll die Spielumgebung immersiver gestaltet werden. Zum Beispiel Kämpfe auf fliegenden Schiffen, Segeln auf einem eigenen gebauten Boot und auch Unterwasser-Abenteuer sollen kommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to