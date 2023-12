Final Fantasy 14: „Wir spielen zusammen, aber ganz verschieden“ – Ehepaare erzählen von ihren gemeinsamen Abenteuern im MMORPG

Das MMORPG Final Fantasy 14 hat eine für gewöhnlich sehr freundliche Community, die sogar schon mehrfach genau dafür ausgezeichnet wurde. In einem reddit-Thread haben sich jetzt zockende Ehepaare zusammen gefunden und berichten über ihre Erfahrungen beim gemeinsamen Spielen.

In der Story von Final Fantasy 14 gibt es tatsächlich nicht so viele romantische Elemente, wie man auf den ersten Blick denken mag. Zumindest beschränken sich die bestätigten NPC Paare hauptsächlich auf Nebenquests. Das hält die Community des Games aber nicht davon ab, ihre Lieblingscharaktere in Fanart und -fiction zusammenzubringen.

Im Subreddit des Spiels stellte nun User SpaceCaseTrace die Frage, wie es sich anfühle, Final Fantasy 14 mit dem realen Partner zu spielen. Bislang erhielt der Thread über 150 Kommentare, in denen die Spieler ihre Erfahrungen teilen.

„Schau nicht auf meinen Bildschirm“ – die konträren Paare

Welche Erlebnisse teilen die Paare? Viele Spieler schreiben, dass sie zwar mit ihren Partnern zusammen spielen, aber doch ganz unterschiedlich sind:

reddit-User lovelettersto erzählt, dass die Partnerin die Hauptstory sehr langsam spielen würde, während er fast durchsprintet. Sie trafen einen Kompromiss: Sie spielen die MSQ zusammen und tauchen zur Abwechslung in andere Inhalte wie PvP und Eureka ein.

HorrorPotato erzählt fröhlich von den vollkommen verschiedenen Charakteren, die sie spielen würden: Während HorrorPotato selbst einen Elezen in maximaler Größe spielt, hat der Ehemann einen Lalafell mit der kleinstmöglichen Höhe. Er sei auch schon langjähriger Raider in World of Warcraft, weswegen er HorrorPotato in Raids gut helfen könne. Bei der Hauptstory jedoch hätten sie sich vor allem im Early Access von Endwalker regelmäßig angeschrien: Schau nicht auf meinen Bildschirm!

Der Ehemann von Dapperscanvenger wiederum ist für seinen Partner absolut lustig: In Final Fantasy 14 sammelt er immer die neusten Glamours (das Transmog-System von Final Fantasy 14) und zieht sie seinem Charakter an. Aber dann mache er auch richtige Foto-Sessions. In der Realität hingegen würde er Shopping absolut hassen und besitzt angeblich genau 5 T-Shirts und 3 Jeans.

So manch einer behauptet, Glamours seien das wahre Endgame von Final Fantasy 14. Hier seht ihr eine schicke Truppe beim Tsukuyomi-Farmen.

„Wir diskutieren, welche Dialogoptionen wir wählen“ – wenn die MSQ verbindet

Neben den Leuten, die ganz unterschiedliche Spielstile haben, gibt es aber auch viele, die über die lange Hauptstory bonden.

reddit-User Shadow0assassin0 schreibt zum Beispiel von den Spielerlebnissen mit der Ehefrau: Wir schauen die Cutscenes zusammen und weil der doppelte Ton es schwierig macht, zuzuhören, muten wir den Laptop und hören nur den Ton vom Fernseher. Für gewöhnlich stoppen wir [wenn wir eine Antwort wählen dürfen] die Wiedergabe und diskutieren, welche Dialogoptionen wir für unsere Charaktere nehmen wollen. Und dann synchronisieren wir die Wiedergabe wieder, indem wir gleichzeitig die Auswahl treffen.

Die Hauptstory schreckt viele potentiele Spieler aufgrund ihrer Länge ab. Wenn aber – wie hier im Bild – die Credits rollen, sind die meisten sehr zufrieden mit der Geschichte.

SendRamenNoodz erzählt, sie hätten im Spiel zusammen passende Namen und sie würden auch oft gemeinsam rollenspielen – im Game. Sie würden einander Items schicken – SendRamenNoodz schickt seiner Partnerin zum Beispiel Gear, welches eigens gecraftet und geupgradet wurde, und bekommt schicke Glamours und Fische im Tausch. Auch die MSQ genießen sie gemeinsam – obwohl die Partnerin Cutscenes skippt und er nicht.

Final Fantasy 14 half User Suruga_Monkey und seiner Freundin sich nah zu fühlen, als sie eine Fernbeziehung führen mussten. Ihren gemeinsamen Start im Game hatten sie während der Erweiterung Heavensward. Bis heute spielen sie die Hauptstory zusammen.

„Wir haben uns im Spiel getroffen“ – Von denen, die ihre Liebe im Spiel gefunden haben

Das ein oder andere nun zusammen zockende Pärchen hat aber nicht zusammen angefangen, sondern haben sich sogar im Game kennengelernt. reddit-User Iximaz erzählt, sie hätten sich in der gleichen Static getroffen:

Iximaz füllte mit ihrem Charakter Adalyn Keene die gerade frei gewordene Stelle als Weißmagier. Tatsächlich gefunkt hätte es aber erst durch ihre gemeinsame Liebe für den Charakter Haurchefant.

Ixima schwärmt regelrecht von ihrem Freund, der selbst mit einem leichten Augenzwinkern auf den Kommentar antwortet: „Wow, dein Freund klingt verdammt cool“.

Iximazs wohl nicht ganz ernst gemeinte Antwort: „Als würdest du irgendwas davon wissen, Trottel.“

Final Fantasy 14 wurde zuletzt 2022 mit dem Golden Joystick Award für die beste Game Community ausgezeichnet. Natürlich geht es auch in dieser Community ab und an etwas rauer zu. Meistens jedoch zeichnet sie sich für ihre teils absurden Ideen aus. Zum Beispiel: Final Fantasy XIV: Cat-Boy-Spieler treffen sich zum Allianz-Raid – und das ausschließlich in Badehosen